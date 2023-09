Google compie 25 anni!

Larry Page e Sergey Brin, erano ancora studenti dell’Università di Stanford, quando svilupparono la teoria secondo cui un motore di ricerca, basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web, avrebbe prodotto risultati migliori rispetto alle tecniche empiriche usate precedentemente. Convinti che le pagine citate con un maggior numero di link fossero le più importanti e meritevoli, decisero di approfondire la loro teoria e posero le basi per il loro motore di ricerca Google .

Fondarono così un’azienda, Google, il 4 settembre del 1998 a Menlo Park, in California.

Il nome sarebbe ispirato a “googol”, termine coniato dal matematico Edward Kasner per rappresentare il numero uno seguito da cento zeri. Non è risaputo come googol sia diventato Google. Forse per una scelta o forse per un errore di trascrizione: la pronuncia delle due parole è quasi identica.

Google è un’azienda informatica che offre servizi online, con quartier generale a Mountain View in California, nel cosiddetto Googleplex. Tra la grande quantità di prodotti e servizi offerti, troviamo il motore di ricerca, il sistema operativo Android, il sistema operativo Chrome OS e servizi web quali YouTube, Gmail, Play Store, Google Maps e molti altri. È una delle più importanti aziende informatiche statunitensi, nonché una delle più grandi aziende a livello globale con capitalizzazione azionaria di più di un bilione di dollari (mille miliardi di dollari).

Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono coetanei (nati entrambi nel 1973) ma con storie e nascite molto diverse: il padre di Page è uno dei pionieri dell’informatica negli Stati Uniti. Anche la madre Gloria ha una carriera universitaria nello stesso campo. Brin invece è figlio di un professore universitario di matematica e di una ricercatrice della Nasa. È nato a Mosca ed è arrivato negli Usa a soli sei anni.

Google possiede oltre 70 uffici in 50 Paesi e ha alle proprie dipendenze un numero incalcolabile di dipendenti.

Larry Page e Sergey Brin sono entrati nella classifica dei primi 10 uomini più ricchi del pianeta, esattamente al nono e decimo posto: nessuna società ha più di un proprio esponente tra i primi dieci.