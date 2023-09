Parco Sigurtà si riempie di colori con il Magico mondo del Cosplay

Torna per la 17ª edizione l’evento “Magico mondo del Cosplay” presso il Parco Giardino Sigurtà, splendida location che accoglie cosplayer e visitatori da tutta la penisola per uno dei raduni più grandi in Italia.

Valeggio sul Mincio (VR) – Sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 le splendide location del Parco Giardino Sigurtà hanno accolto migliaia di persone di tutte le età tra animazione, sfilate, concerti, giochi e photoset.

L’evento “Magico mondo del Cosplay”, giunto alla 17ª edizione, è dedicato al fenomeno iniziato in Giappone, ma che sta prendendo sempre più piede anche in occidente: il cosplay, cioè l’impersonare i propri personaggi preferiti provenienti da anime, manga, serie tv, film e dal mondo della fantasia in generale.

Come ogni anno la madrina dell’evento è Giorgia Vecchini, cantante e cosplayer italiana, vincitrice del titolo di best individual cosplayer al World Cosplay Summit a Nagoya nel 2005, che oltre al ruolo di presentatrice si è esibita insieme al doppiatore Pietro Ubaldi e agli artisti Letizia Turrà e Stefano Bersola con lo spettacolo “Disneiamo”, ripercorrendo le più belle canzoni Disney di tutte le epoche.

Molti gli ospiti che si sono succeduti sul palco: Mattia e Chiara Fabiano (doppiatori delle serie Stranger Things e Mercoledì), Valentina Gessaroli (in arte LaVaLend), lo show delle voci di Alberto Pagnotta e Luna Racini, la cartoon cover band i Cartoonici.

Le due giornate si sono concluse con i concerti dei grandi nomi delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena (sabato) e Giorgio Vanni (domenica).

Immancabili la parata dei cosplayer lungo il percorso del parco e le due sfilate sul palco, una dedicata ai bambini e una agli adulti, dove il pubblico ha potuto ammirare gli splendidi costumi e vedere impersonati i propri personaggi preferiti.

L’evento è organizzato in collaborazione con Think Comics, che si è occupata dell’animazione delle due giornate, con giochi, raduni e attività di ogni genere.

Come ogni anno l’evento si conferma essere un successo: solo nella giornata di sabato il parco ha toccato le 7000 presenze, con oltre 3000 cosplayer, e i numeri di domenica non sono stati da meno, arrivando ad un totale di oltre 17.000 presenze nell’intero weekend.