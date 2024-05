Celebrando la vita sulla Terra: la Giornata Mondiale della Biodiversità

Il 22 maggio di ogni anno, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, un evento istituito dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza sull’importanza della biodiversità e promuovere azioni concrete per la sua conservazione. Questa giornata offre un’opportunità preziosa per riflettere sull’importanza della diversità biologica, non solo per il benessere degli ecosistemi, ma anche per la sopravvivenza e la qualità della vita umana.

Che cos’è la Biodiversità?

La biodiversità, o diversità biologica, si riferisce alla varietà di tutte le forme di vita sulla Terra, inclusi gli ecosistemi, le specie e i geni. Comprende tutto, dagli immensi ecosistemi forestali alle minuscole comunità di microbi, dalle specie animali più grandi e carismatiche agli insetti più piccoli e meno noti.

Questa diversità è essenziale per il funzionamento degli ecosistemi e per la fornitura dei servizi ecosistemici dai quali dipendiamo, come l’acqua potabile, l’aria pulita, la fertilità del suolo e la regolazione del clima. La biodiversità è anche alla base della nostra economia, della nostra sicurezza alimentare e del nostro benessere culturale.

L’importanza della Giornata Mondiale della Biodiversità

La Giornata Mondiale della Biodiversità è stata proclamata per la prima volta nel 1993, in seguito all’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) nel 1992. La CBD è un trattato internazionale che riconosce l’importanza della biodiversità e cerca di promuovere la sua conservazione, l’uso sostenibile delle sue componenti e la giusta condivisione dei benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche.

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Biodiversità ha un tema specifico che riflette le priorità globali in materia di biodiversità. Questi temi spaziano dalla protezione degli ecosistemi marini alla conservazione delle foreste, passando per la promozione dell’agricoltura sostenibile e la salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Le sfide della Biodiversità

Nonostante la sua importanza, la biodiversità è attualmente minacciata da una serie di fattori antropogenici. La perdita di habitat, il cambiamento climatico, l’inquinamento, la sovrasfruttamento delle risorse naturali e l’introduzione di specie invasive stanno portando a un declino senza precedenti della biodiversità globale.

Il rapporto del 2019 dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ha rivelato che circa un milione di specie sono a rischio di estinzione nei prossimi decenni, a meno che non si prendano misure urgenti per ridurre le pressioni sui loro habitat naturali. Questo declino minaccia non solo le specie individuali, ma anche la stabilità e la funzionalità degli ecosistemi di cui facciamo parte.

Cosa possiamo fare?

La Giornata Mondiale della Biodiversità è un momento per riflettere sulle azioni che possiamo intraprendere a livello individuale, comunitario e globale per proteggere la biodiversità. Alcune delle azioni concrete che possiamo considerare includono: