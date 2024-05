Il ruolo dell’algoritmo nella distribuzione dei fondi Next Generation EU

L’intervista a Paolo Gentiloni contrasta la narrazione del M5S sul successo del governo Conte nella trattativa per il PNRR

ROMA. Il Corriere della Sera ha recentemente pubblicato un’intervista a Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, che ha suscitato dibattiti politici. Gentiloni ha dichiarato che i fondi del Next Generation EU sono stati distribuiti ai vari paesi membri dell’UE in base a un algoritmo, e non attraverso negoziati tra i capi di Governo. Questo algoritmo è stato creato da due direttori generali olandesi e ha considerato vari parametri economici per assegnare le risorse.

Sono sorte alcune critiche per l’ex primo ministro Giuseppe Conte, che aveva rivendicato il merito di aver ottenuto una quota consistente di fondi per l’Italia grazie alla sua abilità diplomatica.

Giorgia Meloni, leader della destra, ha sostenuto che la distribuzione dei fondi fosse invece predeterminata dall’algoritmo. Gentiloni ha sottolineato che l’Italia è il settimo paese in termini di rapporto tra fondi ricevuti e PIL, ridimensionando le rivendicazioni di Conte.

Il meccanismo di distribuzione dei fondi era noto e previsto dal regolamento dell’Unione Europea che istituiva il Next Generation EU, votato il 10 febbraio 2021.

Il regolamento stabiliva che il 70% dei fondi fosse assegnato in base alla popolazione, al PIL pro capite inverso e al tasso di disoccupazione tra il 2015 e il 2019. Il restante 30% considerava anche la variazione del PIL reale nel 2020 e 2021, favorendo i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia.

L’Italia ha beneficiato di 68,895 miliardi di euro in sovvenzioni e di 122,6 miliardi di euro in prestiti agevolati. Questi prestiti dovranno essere restituiti, ma sono più vantaggiosi rispetto ai tassi di interesse dei titoli di Stato.