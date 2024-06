Costruire un futuro più sano e sicuro

Il 26 giugno, la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe richiama l’attenzione globale sulla necessità di combattere questo problema e promuovere soluzioni efficaci

Il 26 giugno di ogni anno, il mondo si unisce per celebrare la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, un’occasione significativa istituita dalle Nazioni Unite nel 1987. Questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi conseguenze dell’abuso di droghe e del loro traffico illecito, promuovendo al contempo strategie efficaci per contrastare questo fenomeno globale.

Un problema globale

L’abuso di droghe e il loro traffico illecito rappresentano una delle principali minacce alla salute, alla sicurezza e al benessere delle comunità di tutto il mondo. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), milioni di persone sono colpite ogni anno dalle problematiche legate alla droga, che vanno dall’uso illecito e dalla dipendenza ai reati associati, alla violenza e alla corruzione.

E’ allarmante che la droga più utilizzata in Italia sia diventata la cocaina, che l’età media del primo consumo si sia abbassata addirittura a 12 anni e ancor più che, secondo i dati 2023 esposti dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nella Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze, sono ben 960mila i giovani tra 15 e 19 anni (il 39% degli studenti) che hanno assunto almeno una volta sostanze psicoattive illegali.

Le conseguenze dell’abuso di droghe

L’abuso di droghe ha effetti devastanti non solo sulla salute degli individui, ma anche sulla società nel suo complesso. Le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sono esposte a gravi rischi sanitari, tra cui overdose, malattie infettive come l’HIV e l’epatite C, problemi di salute mentale e mortalità precoce. Inoltre, l’abuso di droghe è spesso associato a comportamenti antisociali e criminali, con un impatto significativo sulla sicurezza pubblica e sui sistemi di giustizia penale.

Il traffico illecito di droghe

Il traffico illecito di droghe è un’attività criminale estremamente lucrativa che alimenta reti di criminalità organizzata transnazionale. Questo fenomeno rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale e internazionale, destabilizzando governi, corrompendo funzionari pubblici e finanziando attività terroristiche. Le rotte del traffico di droga si estendono in tutto il mondo, con effetti devastanti sulle comunità che si trovano lungo questi percorsi.

La prevenzione e il trattamento

Un aspetto cruciale della lotta contro l’abuso di droghe è la prevenzione. Educare i giovani sui rischi associati all’uso di droghe e promuovere stili di vita sani sono elementi fondamentali per prevenire l’inizio dell’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, è essenziale garantire l’accesso a servizi di trattamento e riabilitazione per coloro che sono già affetti da dipendenza, offrendo supporto per il loro recupero e reintegrazione nella società.

Il ruolo della comunità internazionale

La lotta contro l’abuso e il traffico illecito di droghe richiede uno sforzo concertato a livello internazionale. I paesi devono collaborare attraverso la condivisione di informazioni, l’adozione di politiche comuni e la partecipazione a operazioni congiunte per contrastare efficacemente le reti di traffico di droga. Inoltre, è importante supportare i paesi in via di sviluppo, che spesso sono i più colpiti da questo fenomeno, attraverso assistenza tecnica e finanziaria.