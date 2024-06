Aiuole incolte: Mogliano infligge multa a Poste Italiane

A Mogliano, l’amministrazione comunale ha multato le Poste Italiane per la mancata manutenzione delle aiuole adiacenti alla sede centrale

MOGLIANO VENETO – Le aiuole trascurate di Mogliano hanno portato il comune a prendere provvedimenti contro l’ufficio postale locale. L’amministrazione comunale ha infatti comminato una multa di 300 euro a Poste Italiane per la mancata manutenzione degli spazi verdi adiacenti alla sede di via IV Novembre. Da diverse settimane, cittadini infastiditi hanno segnalato lo stato di degrado delle aiuole.

« Mi sono stancato e oggi abbiamo deciso di far partire la sanzione – dichiara il sindaco, Davide Bortolato – perché dopo varie richieste, lettere e comunicazioni non siamo mai riusciti ad arrivare al dunque, quindi non mi è rimasto altro che procedere in questo modo». La decisione di multare l’ufficio postale, è arrivata dopo l’invio di più lettere al direttore della sede moglianese e due visite da parte del funzionario dell’ambiente e del comandante della polizia locale. Tentativi che non hanno prodotto il risultato sperato, costringendo il sindaco ad applicare il nuovo regolamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

«Abbiamo applicato la norma – continua il sindaco Bortolato – e dopo seguirà anche un’ordinanza di taglio e se non agiscono andremo noi in via sostitutiva, ma intanto abbiamo staccato la multa» .