Innovazione Verde: giovani imprenditori premiati a Venezia

Giovani agricoltori italiani presentano soluzioni innovative per combattere il cambiamento climatico e creare nuove opportunità di lavoro

VENEZIA – Venerdì 28 giugno, dalle ore 9, il Villaggio Coldiretti di Venezia ospiterà la grande kermesse contadina presso la Riva dei Sette Martiri e i Giardini Napoleonici. Questo evento celebra l’innovazione dei giovani agricoltori italiani, premiando le imprese che si sono distinte per autosufficienza alimentare, energetica e sostenibilità delle produzioni con gli Oscar Green.

Spazio alla creatività giovane

Al salone della creatività giovane, i visitatori potranno esplorare le soluzioni innovative sviluppate da agricoltori under 35 in tema di transizione ecologica e sostenibilità sociale. Un gruppo significativo di imprenditori trevigiani aderenti a Giovani Impresa, guidati da Marco De Zotti, delegato dei giovani di Marca e del Veneto, sarà presente per mostrare il frutto del loro lavoro.

Presenze illustri e ricerche pionieristiche

Saranno presenti figure di spicco come il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi. Durante l’evento, verrà presentata la prima indagine Coldiretti-Divulga sulla “L’impresa giovane in Italia”, che offrirà un quadro completo della situazione dell’imprenditoria giovanile nel Paese.

Un Luogo di confronto e buon cibo

Il Villaggio Coldiretti sarà aperto dal 28 al 30 giugno, con orari estesi, e vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e della società civile. Si discuteranno temi cruciali come la crisi energetica, il cambiamento climatico, l’occupazione, l’alimentazione e la salvaguardia della Dieta Mediterranea.

Oltre ai dibattiti, il Villaggio offrirà un’esperienza culinaria unica, con menu preparati da cuochi contadini che preservano i sapori tradizionali italiani, disponibili a soli 8 euro. Un’occasione per cittadini e turisti di gustare il miglior cibo italiano al 100% e di partecipare alle attività di agricoltura sociale dedicate ai bambini.