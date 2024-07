Giornalismo in lutto per Daniela

Dopo una lunga malattia, è scomparsa oggi, domenica 21 luglio, la collega Daniela Ghio, storica giornalista del Gazzettino

Venezia – Aveva 68 anni e da tempo combatteva con la malattia che non le aveva comunque impedito di continuare a scrivere.

Qualche anno fa, in un post scriveva a proposito di Venezia: “Penso alla mia infanzia, a quando i miei nonni, che abitavano a metà Mercerie, mi portavano a giocare in Piazza San Marco (so già le critiche dei signor no a tutto: San Marco? Orrore, è un museo a cielo aperto!), mentre loro si sedevano a uno dei tre caffè di piazza con i loro amici pensionati a chiacchierare e a sorvegliare noi bambini. Si perché allora un pensionato statale poteva sedersi al Florian, Quadri e Lavena grazie a una tessera per residenti che non faceva pagare il sovrapprezzo musica. I prezzi erano accessibili e si poteva andare a sedersi spesso e volentieri. Ma allora il plateatico non aveva prezzi così alti. Penso che oggi abbiamo ridotto la città a un museo e guai a chi cerca di renderla viva, di fare qualcosa per i suoi residui abitanti. Che tristezza!”.

Il cordoglio di Zaia

“Con dolore apprendo della scomparsa di Daniela Ghio, stimata giornalista del Gazzettino. In questi anni Daniela ha rappresentato un esempio di dedizione e professionalità, raccontando con passione e rigore molte storie della nostra comunità. La sua voce, sempre attenta e rispettosa, mancherà a tutti noi” ha scritto questo pomeriggio il Presidente del Veneto Luca Zaia.

“Daniela era profondamente innamorata della sua città, Venezia, che raccontava con una sensibilità unica, riuscendo a trasmettere la magia e la complessità della nostra amata laguna. A nome personale e di tutta la Regione Veneto, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Daniela. In questo momento di tristezza, siamo loro vicini”.

Daniela lascia il fratello Lorenzo. La data dei funerali sarà comunicata a breve.