AIL Treviso potenzia l’assistenza pediatrica oncologica a domicilio

AIL Treviso investe 252mila euro per potenziare l’assistenza domiciliare pediatrica oncologica-ematologica nell’ULSS 2

TREVISO – L’AIL di Treviso ha destinato 252mila euro a nuovi progetti biopsicosociali pediatrici, da realizzare nei prossimi 30 mesi in collaborazione con l’Ulss 2 Marca Trevigiana. Questo investimento si inserisce nel quadro dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) oncoematologica pediatrica, un programma sostenuto dall’AIL Treviso dal 2015. Questa iniziativa ha già permesso di sviluppare preziose competenze per la cura dei pazienti e delle loro famiglie, includendo anche la pet therapy.

Il modello biopsicosociale

L’AIL Treviso intende adottare il modello biopsicosociale per rispondere meglio alle esigenze dei pazienti. Questo approccio considera non solo la malattia fisica, ma anche gli aspetti psicologici e sociali che influenzano il benessere complessivo del paziente. Su queste basi, l’U.O.S. di emato-oncologia pediatrica dell’ospedale Cà Foncello di Treviso ha sviluppato il progetto “Implementazione del modello biopsicosociale nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata in emato-oncologia pediatrica“, approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo di AIL Treviso.

Ampliamento dell’organico

L’investimento di 252mila euro consentirà di ampliare il personale coinvolto nel programma ADI, includendo un medico pediatra specializzato in emato-oncologia, un infermiere, uno psicologo/psicoterapeuta, una segretaria e un data manager. Inoltre, saranno organizzati corsi di formazione su temi quali bioetica, fine vita e cure palliative. La pet therapy, con l’utilizzo di cavalli e cani sotto la guida di esperti, continuerà a supportare i piccoli pazienti.

Sostegno della comunità trevigiana

Il Presidente dell’AIL Treviso, Sergio Leonardi, ha espresso profonda gratitudine verso i volontari e i cittadini che, attraverso donazioni, raccolte fondi e il 5×1000, rendono possibile questo servizio. Grazie a loro, l’AIL può sostenere economicamente l’assistenza domiciliare pediatrica oncologica, migliorando la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie.

L’AIL Treviso continua a dimostrare un impegno concreto nella lotta contro le malattie oncologiche pediatriche, offrendo un supporto essenziale ai piccoli pazienti della provincia.