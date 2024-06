Fumo sui tetti, a Malcontenta

Un principio d’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, questo pomeriggio

Mira – Poco prima delle 16 di questo pomeriggio, mercoledì 19 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sant’Ilario a Malcontenta di Mira per un principio d’incendio di pannelli fotovoltaici .L’impianto emanavano fumo sul tetto di un piccolo complesso residenziale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Mira e da Mestre con sette operatori, un’autopompa, un’autobotte e l’autoscala. Hanno spento il principio d’incendio, evitando il coinvolgimento dell’intero impianto.

Le cause

Stando ai primi accertamenti, sembra che le cause siano di probabile natura elettrica. Queste sono comunque ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica e ripristino della sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore e mezza.