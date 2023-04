“Fiume di mezzo”, si riprende a navigare

Le proposte turistiche ed escursionistiche per la stagione 2023 presentate nella sede rodigina della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

VENEZIA/ROVIGO– Con l’arrivo della primavera riprende la stagione turistica di navigazione sul Canalbianco. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e alla collaborazione di alcuni partner pubblici e privati quali Provincia di Rovigo, Aqua Natura e Cultura, Delta Tour, Navigazione Marino Cacciatori, Fiab Rovigo e CPSSAE (Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed Etnografici) si torna infatti a bordo de “La rossoblù” lungo il cosiddetto “fiume di mezzo”, navigabile 365 giorni l’anno.

Riconfermati anche per il 2023 i tre percorsi bike and boat già lanciati con successo la scorsa estate e molto apprezzati da tanti turisti e visitatori sia dal punto di vista naturalistico che culturale. Si parte con la “Via dell’Acqua”, nella zona occidentale del Polesine (dove il Canalbianco assume il nome di Tartaro) ricca di zone naturalistiche come i famosi “gorghi di Trecenta”, lunedì 10 aprile, domenica 21 maggio e domenica 25 giugno.

La seconda proposta, “Tra ville e castelli”, porta alla scoperta delle bellezze artistiche del Medio Polesine, tra cui le tante residenze storiche di Fratta (a partire dalla celeberrima “Badoera”) e il castello di Arquà Polesine con uscite previste domenica 23 aprile, domenica 11 giugno e domenica 24 settembre. A chiudere, ecco “La via dell’Archeologia”, che unisce tra loro Rovigo e Adria nel segno dell’acqua ma anche e soprattutto della storia, portando il visitatore dal museo dei Grandi Fiumi a quello Archeologico Nazionale: due le escursioni in cartello, domenica 7 maggio e domenica 10 settembre.

Oltre alle otto giornate di navigazione che si rifanno ai tre percorsi, domenica 22 ottobre è prevista anche un’uscita ulteriore bike and boat nel capoluogo nell’ambito dell’Ottobre Rodigino, opportunità da cogliere per visitare la città e i suoi tanti tesori coniugando il fascino della navigazione all’esperienza delle due ruote. Tutti i percorsi sono prenotabili al 366.3240619 o scrivendo a [email protected].

Ma non è tutto: domenica 7 maggio, su proposta del Gruppo Remiero Adigetto, socio di Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia, va in scena la prima edizione della “Vogalunga del Polesine” riservata a possessori di barche a remi, canoe, kayak e sup ma aperta anche a tutte le imbarcazioni a propulsione umana. Il percorso prevede la discesa del Po da Sermide (MN) a S. Maria Maddalena per un totale di ben 33 chilometri: un debutto in grande stile ma anche l’occasione per portare sul grande fiume la navigazione a remi dopo i successi ottenuti dal GRA con i vari eventi dedicati alla voga alla veneta di Rovigo, Adria e Lendinara.

“In due territori come Venezia e Rovigo il settore della nautica è certamente trainante – dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Massimo Zanon – Rovigo ha un ruolo molto importante, in particolare nel fluviale, che non sfugge alla nostra attenzione. La nautica, già rilevante di per sé, ha, infatti, innate connessioni con il Turismo che fungono da effetto moltiplicatore per entrambi i settori. Per questi motivi la Camera sostiene Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia e le sue iniziative volte a valorizzare i nostri fiumi ed i territori circostanti.”

“Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia – commenta il presidente Luigi Duò – conferma una volta in più la sua naturale vocazione nel turismo slow, fatto di ritmi sempre più vicini al cuore della gente dove la natura scandisce ancora lo scorrere della vita con regolare continuità con lo stesso maestoso fluire delle acque lente dei nostri fiumi. Sentimenti distanti anni luce dalla frenesia cittadina di questi tempi e sensazioni di cui avvertiamo tutti sempre più la necessità perché rigeneranti del corpo e dello spirito, ancor più quando si abbinano alla bellezza delle nostre ville, dei nostri musei, della nostra storia così antica ma anche ai sapori della nostra enogastronomia e alla semplicità vera e ricca della nostra gente”.

credits foto italiani.it