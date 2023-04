Una nuova centenaria a Mogliano Veneto: Ida Turazza festeggia 100 anni

MOGLIANO VENETO – Il traguardo dei 100 anni è stato raggiunto e festeggiato, oggi, da Ida Turazza, classe 1923, alla presenza del Sindaco Davide Bortolato e della neo Assessore alle Politiche Sociali Francesca Caccin, per la quale – dopo la nomina di sabato scorso – quella odierna corrisponde alla prima uscita pubblica.

La signora Ida Turazza è una gentile donna amante della natura e degli animali, delle piante e dei fiori, lucida e sensibile ma soprattutto con una salute di ferro: non è mai stata ricoverata in ospedale. «Mai fatto un giorno lì» racconta orgogliosa.

Ida Turazza è nata a Venezia. Con la famiglia e le due sorelle si traferì a Mogliano Veneto nel 1927, città in cui si sposò, subito dopo la Seconda guerra mondiale. La signora Ida vive in Via Nazario Sauro da ben 96 anni, attualmente con una fedele badante e la sua dolce gattina Mimi.

È un’accanita lettrice di Wilbur Smith e in giovane età ha lavorato in una fabbrica di candele, la Ermini, vicino alla stazione ferroviaria, dopo un impiego come camiciaia.

Ida Turazza è stata festeggiata dal figlio Gianni, dai nipoti Davide e Andrea e dalla piccola pronipote Gaia.

«È stato molto bello, per me e l’Assessore Caccin, chiacchierare insieme alla signora Ida. Ci ha raccontato le varie trasformazioni della nostra Città, dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, rimarcando che Mogliano Veneto è un posto in cui si vive bene.» ha detto il Sindaco Davide Bortolato, omaggiando la festeggiata di un mazzo di fiori a nome di tutta la Città.

Sindaco Bortolato e Assessore Caccin con la centenaria Ida Turazza