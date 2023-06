Filosofia e fisica s’incontrano al Festival “Aqua – la filosofia del mare”

Il Festival “Aqua – La filosofia del mare” è alla sua prima edizione. Sono 14 gli eventi dal 3 al 29 giugno che si svolgeranno tra l’arenile di Piazza Brescia, con il palco in riva al mare e il pubblico seduto attorno, il parco Pegaso e piazza Mazzini. Organizzato da Suonica e Associazione Futuro delle Idee, con il Comune di Jesolo, ha la collaborazione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice.

Jesolo – Domani, giovedì 15 giugno alle ore 20.45 in piazza Mazzini, arriva la “rockstar” della divulgazione scientifica Vincenzo Schettini, il professore che ha rivoluzionato una delle materie più difficili e affascinanti grazie a un’idea di successo: coniugare insegnamento e web per divulgare la fisica al mondo dei giovani in modo innovativo e accattivante, applicandola alle piccole cose quotidiane.

E venerdì 16 giugno, sempre alle ore 20.45, questa volta al Parco Pegaso, il filosofo Umberto Galimberti mette invece in connessione l’uomo e la natura: addentrarsi nella psiche umana, per capire pensieri, comportamenti, emozioni.

“…è il rapporto con la natura e l’ambiente che lo circonda, perché le sorti dell’uomo non sono nelle sue mani, ma custodite nel segreto inaccessibile di una natura che Goethe descrive come una folle danzatrice che perde gli uomini che le sono aggrappati senza fedeltà e senza memoria”.

L’evento con Vincenzo Schettini ha ingresso gratuito, quello con Umberto Galimberti a pagamento (biglietti su www.festivalaqua.it).