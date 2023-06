Calabria: la Settimana del Turismo delle Radici ricorda Jole Santelli

Da lunedì prossimo 19 giugno a domenica 25, San Giovanni in Fiore (Cosenza) ospiterà la “Settimana del Turismo delle radici”, ideata dal Sindaco Rosaria Succurro, con due appuntamenti di particolare richiamo: il primo Festival del costume tradizionale calabrese e la seconda edizione del Premio Jole Santelli.

San Giovanni in Fiore – Fervono i preparativi per la settimana dedicata al turismo delle radici, un evento che richiama gli emigrati calabresi e non solo, nelle loro terre d’origini. L’occasione è per molti giovani, figli e nipoti di chi ha lasciato questa straordinaria terra tanti anni fa, di visitare luoghi e scoprire tradizioni dei propri parenti.

La Settimana del turismo delle radici e il Premio Jole Santelli saranno presentati in conferenza stampa giovedì 15 giugno, alle ore 10,30 nel Salone degli specchi della Provincia di Cosenza.

Jole Santelli, nata a Cosenza il 28 dicembre del 1968 e morta nella sua città natale il 15 ottobre 2020, è stata presidente della Regione Calabria per otto mesi, dal 15 febbraio 2020 fino al giorno della sua morte.

A 25 anni, nel 1994, si e iscritta a Forza Italia e negli anni ha avuto vari incarichi ad alti livelli tra cui sottosegretario al Ministero della Giustizia sia nel secondo sia nel terzo governo guidato da Silvio Berlusconi. Il suo rapporto con Berlusconi è stato sempre molto stretto e di grande fiducia reciproca. Con la vittoria alle elezioni regionali è diventata la prima donna eletta presidente della Regione Calabria.

Jole Santelli è morta nel sonno il 15 ottobre 2020 all’età di 51 anni, nella sua casa di Cosenza, a causa di un’emorragia interna dovuta alla patologie tumorali di cui soffriva da tempo.

“La presidente Santelli – precisa la Succurro – è l’emblema dell’amore incondizionato che ogni calabrese nutre per la propria terra, per la sua bellezza, le sue tradizioni e la sua gente. È dunque altamente simbolico che il Premio Santelli si tenga quest’anno a San Giovanni in Fiore, tra le città italiane con la più importante storia di emigrazione e oggi punto di riferimento per il turismo di ritorno dei calabresi sparsi nel mondo”.

“Nella settimana prossima, in cui ricadrà la festa del patrono san Giovanni Battista, a San Giovanni in Fiore vivremo dunque – continua il sindaco Succurro – un’atmosfera bellissima, imperdibile, ricca di iniziative culturali ed enogastronomiche sul turismo delle radici, fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori”.