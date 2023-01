L’avvocato Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del CSM

L’avvocato Fabio Pinelli è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. A seguito della nomina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è anche presidente del CSM, ha rivolto a Pinelli delle parole augurali e ha ribadito che il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari, come previsto dalla nostra Costituzione.

Nel suo breve discorso di saluto, Pinelli ha detto: «Il mio impegno sarà per un impegno condiviso dalle varie anime del CSM. Voglio ricordare solo le parole di Rosario Livatino, proclamato beato nel 2021, figura di riferimento per tutti gli operatori di giustizia. Diceva: “Quando moriremo, nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti ma quanto siamo stati credibili”. Ecco, cerchiamo di essere credibili e mai obliqui, nell’interesse supremo del Paese».

Proprio sulla figura del Beato Livatino si era espresso qualche giorno fa il Dott. David Ermini, predecessore di Pinelli, negli ultimissimi giorni del suo mandato, in occasione della solenne “Peregrinatio Beati Rosarii Livatino – Fidei et Justitiae Martyris” e del passaggio della Reliquia del giudice siciliano proprio al Consiglio Superiore della Magistratura.

Intervista di Nicole Casagrande

Le felicitazioni al neoeletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura sono giunte anche dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha detto: «Formulo i miei migliori auguri di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico – riferendosi a Pinelli come a “un professionista che ha scelto il Veneto come sede della sua attività professionale, una figura che ha rappresentato anche con passione e competenza importanti iniziative in ambito culturale sui temi giuridici». Doti che, insieme all’esperienza forense, si preannunciano un bagaglio importante nel nuovo prestigioso impegno alla vicepresidenza dell’organo di autogoverno della Magistratura.

