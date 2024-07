Estate in Catalogna

La costa catalana è lunga ben 600 km, con spiagge di ogni tipo

Se stai pensando alla tua prossima vacanza, perché non considerare la Catalogna, in Spagna? Questo splendido angolo del Mediterraneo, nel paese recentemente incoronato campione d’Europa di calcio, offre una varietà di esperienze uniche lungo i suoi 600 km di costa. Dalle spiagge paradisiache agli affascinanti paesaggi naturali, dai vivaci festival culturali alla ricca storia, la Catalogna – con i suoi 600 km di costa – è pronta a soddisfare ogni tipo di viaggiatore.



Le spiagge più instagrammabili

Platja de l’Almadrava, a pochi km da Roses, offre 500 metri di sabbia fine e tramonti spettacolari. Sitges, secondo il New York Times, ha la spiaggia urbana più bella del mondo, con eventi speciali durante la Festa Major ad agosto. La cala di Sa Tuna a Begur e la Cova de Sant Pau sono perfette per foto pittoresche, specialmente durante i concerti estivi di Havanera.



Come mamma ci ha fatti

Platja del Torn, vicino a Hospitalet de l’Infant, è un paradiso naturista con acqua cristallina e pini marittimi. Platja de l’Illa Roja, raggiungibile solo a piedi da Pals, è nota per il suo isolotto roccioso rosso. Cala Fonda, detta anche Waikiki, a 6 km da Tarragona, è amata sia dai naturisti che da chi preferisce spiagge più tradizionali.



Un tuffo nel passato

Portlligat è noto per essere stato il rifugio di Salvador Dalí. Oggi è possibile fare un bagno nella cala vicino alla sua casa-museo. Le casetes della Platja de Garraf, risalenti ai primi decenni del Novecento, offrono una location unica per il relax e sono spesso utilizzate per riprese cinematografiche.



Sport acquatici

Le Illes Medes, al largo della spiaggia di L’Estartit, sono ideali per immersioni, snorkeling e sport acquatici grazie alla ricca biodiversità del parco marino. Portbou e Llançà in Costa Brava sono perfette per il kayak, mentre la baia di Els Alfacs a La Ràpita è un paradiso per il kitesurf.



Movida sulla spiaggia

Platja de Lloret de Mar è famosa per la vita notturna vibrante, con feste e discoteche sulla spiaggia. La leggendaria Platja de la Barceloneta a Barcellona è animata 24 ore su 24 con bar, ristoranti e locali notturni, offrendo un’esperienza che va dai mojito sulla spiaggia agli after party nei club più esclusivi.



Per famiglie e bambini

La costa catalana è perfetta anche per le famiglie. Blanes, in Costa Brava, e la spiaggia di Calafell, in Costa Daurada, hanno ottenuto la Certificazione di Turismo Familiare per i loro lidi attrezzati e sicuri per i bambini. Passeggiate, gelati e giochi in spiaggia sono garantiti per il divertimento di grandi e piccoli.

Crediti fotografici: ©Josep Lluís Banús