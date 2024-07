Due film girati in Veneto al Locarno Film Festival

Vicenza e Venezia protagoniste alla 77esima edizione del Locarno Film Festival

SVIZZERA – Dal 7 al 17 agosto, il prestigioso festival cinematografico svizzero – Locarno Film Festival – vedrà l’anteprima mondiale, fuori concorso, de “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana. Il film, realizzato con il contributo della Regione del Veneto nell’ambito del PR Veneto FESR 2021-2027 – Azione 1.3.11 per la produzione cinematografica, è supportato anche dalla Veneto Film Commission. Girato a Vicenza e dintorni, il cast include numerosi attori veneti: Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Michela Cescon e la pianista padovana Beatrice Barison.

Un’altra anteprima mondiale attesa è il documentario di ricerca “Real” di Adele Tulli. Prodotto da Pepito e Filmaffair, il film è stato girato parzialmente a Venezia con il sostegno della Veneto Film Commission per lo scouting e le riprese.

Adele Tulli, già nota per la sua opera prima “Normal” (presentata alla Berlinale, Menzione speciale ai Nastri d’Argento e acclamata in vari festival internazionali), torna al grande schermo con “Real”. Questo nuovo lungometraggio sarà presentato nella sezione Cineasti del Presente al Locarno Film Festival.



I film

“La vita accanto”

Ambientato tra gli anni Ottanta e il Duemila, la pellicola di Marco Tullio Giordana racconta di una influente famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), affermata pianista. La loro vita viene sconvolta da un evento imprevedibile. Maria mette al mondo Rebecca. La neonata, per il resto normalissima e di grande bellezza, presenta una vistosa macchia purpurea che le segna metà del viso. Quella macchia che niente può cancellare e rende i genitori impotenti e infelici, diventa per Maria un’ossessione tale da precipitarla nel rifiuto delle sue responsabilità di madre. L’intera adolescenza di Rebecca sarà segnata dalla vergogna e dal desiderio di nascondersi dagli altri. Ma fin da piccola rivela straordinarie capacità musicali. La zia Erminia riconosce il suo talento: Rebecca diventa sua allieva e il bisogno di cancellare la “macchia” la spingerà ad affermarsi attraverso la musica.

Proiezioni:

12 agosto ore 15.00 – PalaCinema 1; 13 agosto ore 19.00 Teatro Kursaal; 14 agosto ore 17.30 – La Sala; 15 agosto ore 16.30 – Cinema Rialto 1

Una scena de “La vita accanto”



“Real”

Il mondo materiale degli atomi e delle molecole, delle cose che possiamo gustare e annusare, si sta dissolvendo. Mentre il mondo digitale è sempre più confuso con quello che ancora consideriamo il mondo “reale”, la nostra esistenza fisica diventa rappresentazione, intangibile e fugace. Con uno stile asciutto, tagliente e ipnotico, Real esplora la trasformazione dell’esperienza umana nell’era digitale offrendo una riflessione urgente sulle frontiere più insidiose del futuro che ci aspetta.

Proiezioni:

12 agosto ore 11.30 – PalaCinema 1; 13 agosto ore 21.00 – L’altra Sala; 14 agosto ore 13.30 – Pala Cinema 2 e PalaCinema 3