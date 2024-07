Parigi 2024: tra sostenibilità e parità di genere

Le Olimpiadi di Parigi 2024 promettono di essere storiche non solo per le competizioni sportive, ma anche per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale e la parità di genere

PARIGI – Le Olimpiadi di Parigi puntano a essere le più sostenibili e a basso impatto ambientale mai realizzate. Nonostante i costi finora sostenuti dalla Francia ammontino a 8,8 miliardi di euro, le previsioni sono ottimistiche. La spesa potrebbe rendere Parigi 2024 una delle edizioni più economiche degli ultimi decenni, seguita solo dalle Olimpiadi del 1988 e da altre rare eccezioni.

Secondo uno studio di Oxford, i Paesi ospitanti generalmente superano il budget previsto del 231% in media. Tuttavia, i costi stimati per Parigi 2024 sembrano gestibili e inferiori rispetto a quelli di passate edizioni come Sochi 2014 e Pechino 2008, che hanno visto esborsi ben più elevati.

Innovazioni e buone pratiche

Parigi sta implementando varie iniziative ecologiche: il 95% delle infrastrutture già esistenti verranno utilizzate, il Villaggio Olimpico sarà costruito con materiali a basse emissioni, e saranno promossi il riciclo e l’uso di energia rinnovabile. Inoltre, materiali edili saranno trasportati via Senna, risparmiando tonnellate di CO2, e verranno create nuove piste ciclabili per migliorare la mobilità sostenibile.

Le Olimpiadi di Parigi promettono una riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, portando benefici tangibili al pianeta e un modello di sostenibilità facilmente replicabile a livello globale.

Impatto economico e sociale

Sul fronte economico, Parigi 2024 ha già creato 150.000 posti di lavoro e firmato contratti con 1.200 piccole e medie imprese, oltre a prevedere la costruzione di 5.000 nuovi impianti sportivi. Tuttavia, il turismo potrebbe risentire negativamente dell’affollamento e dei prezzi aumentati, come spesso accade in occasione dei grandi eventi.

Novità e parità di genere

Parigi 2024 introdurrà tre nuove discipline olimpiche: surf, skateboard e arrampicata, per attirare un pubblico più giovane. La cerimonia di apertura, unica nel suo genere, si terrà lungo la Senna anziché in uno stadio. Inoltre, per la prima volta, le Olimpiadi garantiranno una piena parità di genere tra atleti e atlete.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono solo un evento sportivo, ma un’opportunità per ridefinire i confini della sostenibilità e dell’inclusività.

Infografica realizzata da UniCusano