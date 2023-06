Dlf Venezia in Serie A1

Ai campionati italiani a squadre di Serie A2 risultato fantastico per le ragazze del DLF Venezia che, ottenendo il secondo posto, si qualificano in Serie A1.

PIACENZA – Ieri, nonostante la giovanissima età, le ragazze del fioretto Dlf Venezia sono riuscite a ottenere ai campionati italiani a squadre di Serie A2 un fantastico Argento nella competizione a squadre.

Sono scese in pedana, infatti, ben 3 cadette guidate da una Greta Collini sempre più scatenata dopo il titolo di campionessa italiana Under 17 e i due argenti ai Campionati Mondiali di categoria a Plovdiv e agli Europei di Tallinn. Con lei anche Beatrice Musco, Maddalena Pianezzola e l’apporto della “veterana” Margherita Benetti.

Dopo aver affrontato e sconfitto nel girone di qualificazione Agliana Scherma e Gallarate, nelle eliminazioni dirette si sono scontrate con La Capitolina Roma, Bentegodi Verona e Fides Livorno. In finale nulla hanno potuto contro Frascati Scherma. Terzo posto invece per la Comini Padova.

Risultato fantastico però, che permette di diritto alla squadra di qualificarsi per la prossima stagione in Serie A1 in cui sono presenti tutti i Team Militari professionistici.