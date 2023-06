Cimadolmo, nuovo celere intervento della Protezione Civile a servizio della comunità

CIMADOLMO – È successo nel primo pomeriggio di oggi a Cimadolmo: in Via Nazario Sauro è stata rinvenuta una grande quantità di vetri a terra, pericolosi per il traffico e l’utenza debole, che hanno invaso la carreggiata per una lunghezza pari a circa 7 metri.

Pur trattandosi di strada provinciale, anziché allertare la Provincia, l’Amministrazione Comunale nella persona del primo cittadino Giovanni Ministeri ha chiesto l’intervento di alcuni volontari della Protezione Civile, che prontamente sono giunti sul luogo segnalato per ripulire la carreggiata da un presunto parabrezza andato in frantumi e lì abbandonato.

Non sono mancate le parole di riconoscenza espresse dal Sindaco, a nome dell’intera comunità cimadolmese, ai volontari della Protezione Civile per le tempestive operazioni di pulizia e di ripristino della sicurezza della strada: “Un sentito ringraziamento a Giocondo, a Graziano e a Pino per la pronta risposta alla chiamata. Come sempre, i volontari della nostra Protezione Civile si dimostrano all’altezza dei compiti assegnati e un punto di riferimento per la comunità. Siete un esempio di responsabilità e altruismo”.