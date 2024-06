Pubblicati i sette nuovi progetti del Crowdfunding civico 

Il Crowdfunding civico per il 2024 sostiene sette innovativi progetti di pubblica utilità per migliorare la vita dei cittadini veneziani.

VENEZIA – Mini-documentari per dare voce agli artigiani; fumetti che raccontano di mestieri antichi alla generazione Z; attività che puntano al contrasto dell’isolamento e della solitudine; progetti per abbattere le barriere digitali dei più anziani. Sono alcune delle idee che raccontano i sette progetti del Crowdfunding civico per il 2024: una raccolta fondi attraverso una piattaforma online per sostenere progetti di pubblica utilità.

Se il Crownunding, entro il 15 luglio di quest’anno, riuscirà a coprire il 50% dei costi di uno o più progetti, il Comune interverrà coprendo la rimanente quota.

I progetti

Ecco i sette progetti selezionati e pubblicati oggi, 31 maggio, sulla piattaforma Produzioni Dal Basso:

“Chi ha paura del lupo?”

Un progetto che punta ad avvicinare i bambini delle scuole elementari alla musica classica attraverso le tre storie più famose che vedono il Lupo come protagonista: da “I tre porcellini” a “Il lupo e i 7 capretti” alla celeberrima “Cappuccetto rosso”, utilizzando la musica classica, il movimento del corpo e i rumori.

“Gli Artigiani di Sestiere”

Mira alla realizzazione di una serie di mini documentari per raccontare i mestieri e documentare le tecniche degli artigiani che rappresentano il cuore pulsante di Venezia.

“Acqua in bocca”

Nasce dal desiderio di porre in relazione diverse associazioni del territorio per realizzare una vera integrazione di comunità. L’evento, previsto per il primo weekend di ottobre 2024 al parco Piraghetto di Mestre, includerà tornei sportivi e tavole rotonde. La serata si concluderà con un Silent party, un dj set pensato per ballare rispettando le esigenze dei ragazzi con sindrome di Down, infastiditi da confusione e volumi troppo alti.

“Non è Mai Troppo tardi”

Rappresenta un grido di speranza nel mare del mondo digitale. Il progetto supporta coloro che si trovano ad affrontare le sfide quotidiane legate alla tecnologia, specialmente nell’ambito della salute e dell’amministrazione. A Favaro Veneto, presso il centro commerciale “La Piazza”, i volontari insegneranno ad accedere ai servizi online essenziali.

“Conosci e vivi la tua città”

Vuole coinvolgere tutti i cittadini, residenti di lunga data, nuovi arrivati, migranti e senzatetto, facendoli incontrare e conoscere il territorio attraverso spettacoli e concerti. Durante tre pranzi conviviali, tutti i membri della comunità avranno l’occasione di condividere storie e tradizioni del proprio Paese di origine.

“Il futuro del vetro di Murano”

Un fumetto interattivo per i ragazzi del territorio di Murano, Burano e Sant’Erasmo. La nuova generazione potrà compiere un viaggio attraverso i secoli per conoscere la storia e l’evoluzione della lavorazione del vetro, tornare ad appassionarsi e cambiare il corso di una storia in declino, ma preziosa per il mondo intero.

“Argento vivo”

Affronta il problema dell’isolamento e della solitudine degli anziani a Venezia. Il progetto offre attività sociali, motorie e cognitive con il coinvolgimento di cittadini più giovani per migliorare la qualità della vita degli anziani.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo attraverso il programma operativo Pon Metro, tramite il quale il Comune intende sostenere e accompagnare la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili, in grado di rispondere ai bisogni della città e dei suoi abitanti.

Per tutti i dettagli: Comune di Venezia e La Città SIcura di Sé su Facebook