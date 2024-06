“Notti Magiche 2024”: divertimento e spettacoli sotto le stelle

Le “Notti Magiche 2024” tornano a illuminare Mogliano Veneto con teatro, musica, cinema e aperitivi dal 6 al 27 giugno.

MOGLIANO VENETO – Dal 6 al 27 giugno, il festival “Notti Magiche 2024” trasformerà Mogliano Veneto (TV) in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando una serie di eventi al Parco della Cultura Caregaro Negrin e alla Filanda Motta di Campocroce. Organizzato dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” in collaborazione con Tema Cultura e Cineforum Labirinto, il festival unisce teatro, musica, cinema e aperitivi, continuando il successo dell’edizione 2023 che ha visto l’introduzione del format “aperitivo – picnic e spettacolo”.

Grazie al sostegno del Comune di Mogliano Veneto e alla collaborazione di vari partner, tra cui Hausbrandt, Filanda Motta, H2A – Atelier Home, Gardin Quadri, Ilma Basculanti, Zanella Legnami, Cleaneasy Hinovia Group, Antincendi Marghera, Andrea Lenzini Biciclette e Rui Impianti Sicurezza, il festival si espande con una dimensione regionale, offrendo esperienze uniche che coinvolgono tutti i sensi. L’arte incontra il gusto con delizie servite dai partner durante gli aperitivi, creando un ambiente di convivialità e leggerezza.

Il cartellone di “Notti Magiche 2024”

Giovedì 6 giugno (ore 21)

Notte al lume di candela al Parco della Cultura (via Berchet)

“Amanti e pazzi” della compagnia teatrale “Fumo Bianco”. Aperitivo dalle ore 20.30, prosecco e birra offerti da Col Sandago e Theresianer, Nonno Andrea, Salumeria F.lli Sartorato e Panificio Carniato. Ingresso 15 euro.

Giovedì 13 giugno (ore 21)

Notte in rosa alla Filanda Motta di Campocroce (via della Chiesa)

“Dottoressa, mio figlio si muove. È normale?” con Cristina Chinaglia e i musicisti Marco Baxo e Cristiano Gallian, monologo scritto a quattro mani dal giornalista di Repubblica Emilio Marrese e Paola Di Turi. Aperitivo dalle 20.30, prosecco e birra offerti da Col Sandago e Theresianer, Nonno Andrea, Salumeria F.lli Sartorato e Panificio Carniato. Ingresso 15 euro.

Venerdì 21 giugno (ore 21)

Notte del solstizio d’estate al Parco della Cultura (via Berchet)

“La fame dello Zanni” con Matthias Martelli, dal “Mistero buffo” di Dario Fo e Franca Rame, produzione Melo Tondo Aps. Aperitivo alle 20.30, prosecco e birra offerti da Col Sandago e Theresianer, food di San Marco Ristorazione. Ingresso 15 euro.

Giovedì 27 giugno (ore 21.30)

Notte di cinema alla Filanda Motta di Campocroce (via della Chiesa)

“The Cameraman” (1928) con Buster Keaton, commento musicale dal vivo di Roberto Durante (tastiere) e Alessandro Turchet (contrabbasso). Serata organizzata con la collaborazione del Cineforum Labirinto. Pizza offerta da San Marco Ristorazione, popcorn dalle ore 21, prosecco e birra di Col Sandago e Theresianer. Ingresso 15 euro.

Informazioni e biglietti

I biglietti possono essere acquistati in loco il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti, oppure in prevendita online su www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni è possibile contattare (Giulia) al numero 3513917499, (Filippo) al 3920086505, o via email a [email protected].