Un omaggio all’artista Francesco Tullio Altan, inaugurazione mercoledì 12 giugno (ore 18) a Palazzo Frisacco, con una sezione particolare dedicata alla Pimpa

Tolmezzo (UD) – Francesco Tullio Altan, definito “antropologo narratore” e grande osservatore, inventa un pensiero al giorno. Sarà un omaggio a lui, uno dei più grandi artisti del nostro presente, la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie” visitabile nelle sale di Palazzo Frisacco a Tolmezzo (UD), da giovedì 13 giugno fino al 22 settembre 2024.

Le opere in mostra avranno un interesse particolare per i pensieri che riguardano la terra, gli esseri che la abitano e gli inconsapevoli protagonisti di tutto ciò che accade, gli animali. Disegnatore colto ed eclettico, Francesco Tullio Altan ha parlato di “terra” quando l’argomento non era ancora d’interesse comune; già nel 1974, sulla rivista Linus appariva un suo personaggio, Trino, alle prese con un pianeta che non gli riusciva molto bene. L’immagine che lo rappresenta è un’icona senza tempo.



L’allestimento a Palazzo Frisacco

L’allestimento sarà suddiviso in varie sezioni. Una sezione importante sarà dedicata alle tavole originali (più di 90) a pastello, inchiostri e chine colorate – raramente esposte al pubblico – che come soggetto hanno animali fantastici, mai esistiti o misteriosamente estinti. Il tema dell’estinzione invece non riguarda la cagnolina che tutti conosciamo, vivace e intelligente, che diverte da almeno tre generazioni: si parla, ovviamente, della Pimpa.

Nella mostra avrà una parte di rispetto con l’attenzione che si merita, racconterà – con proiezioni e disegni originali, il “dietro le quinte” di come è nata e di come continua a lavorare con piacere. A supporto di questo racconto, grazie alle competenze degli operatori del Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, nel corso dell’estate la mostra sarà accompagnata da laboratori didattici nei corso dei quali i bambini potranno giocare con gli animali reali o immaginari e con la tanto amata Pimpa: perché “giocare è l’esperienza più comune che ci possa capitare”.

La mostra consentirà anche la visione d’una grande raccolta di vignette-bestiario comprendenti anche il genere umano: qui gli “omini”, esseri sia femminili che maschili, tranne rare eccezioni, non fanno una “bella figura” al contrario dei bambini, che sono saggi, preoccupati per la sorte della natura e pongono domande sensate, a volte spiazzanti. Per contro, purtroppo, dagli adulti ricevono risposte ciniche e ottuse. Leggendo le date dei suoi lavori in mostra ci si rende conto che vignette di tanti anni fa sembrerebbero realizzate oggi: “sono tristemente attuali – precisa Altan. Mi viene detto e sono il primo a pensarlo” – prosegue, dichiarando che il merito non è suo ma delle cose che non cambiano. Altan da molti anni narra e disegna la cruda verità sul nostro presente e sul futuro, lo fa sorridendo, forse è per questo che nonostante tutto continuiamo a seguirlo nei suoi pensieri.

Nella foto: ritratto di Altan, Foto di Francesco Barasciutti



Info utili

“ALTAN. TERRA, OMINI E BESTIE”

13 giugno – 22 settembre 2024

Palazzo Frisacco

Via del Din Renato, 7 – Tolmezzo (UD)

Ingresso euro 5,00

Ingresso gratuito alla mostra:

– fino a 12 anni

– per possessori di FVG Card (in Carnia la FVG Card può essere utilizzata per visitare anche il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, la mostra di Illegio, la Casa delle Farfalle di Bordano; con essa è possibile utilizzare anche gli impianti di risalita e discesa)

Ulteriori info: www.comune.tolmezzo.ud.it

L’esposizione, curata da Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan, è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Tolmezzo, dall’Ente regionale patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia-ERPAC e dal Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani in base ad uno specifico accordo e si avvale della collaborazione di PromoTurismoFVG.