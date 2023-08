Contrappunti in cantina, tra letture e Prosecco Doc

Tre serate evento in cantina, tra visite, degustazioni e talk show multimediali con i più grandi autori italiani. Contrappunti è un format dal mix unico in cui la conversazione è sia congegnata che improvvisata, per trasportare il pubblico in un continuo fluire di conversazioni, letture, musica, immagini, video e giochi alla scoperta di originali punti di vista e al fiorire di nuovi stimoli. Il tutto, nella cornice delle più belle cantine del nostro distretto vinicolo.

RONCADE – Dalla brillante sinergia tra due realtà culturali del territorio nasce Contrappunti in cantina, un ciclo di eventi realizzato da CartaCarbone Festival e Consorzio Prosecco DOC. CartaCarbone, primo festival di autobiografia in Italia, ha come scopo principale la diffusione e la promozione della cultura intesa come benessere sociale ed economico del territorio attraverso eventi gratuiti e di forte impatto culturale. Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di un territorio che si estende tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano, la cui preziosa unicità è protetta e promossa dal Consorzio di Tutela.

Dal comune intento di nutrire corpo e anima con prodotti di eccellenza è nata l’idea di Contrappunti in cantina, tre eventi i cui protagonisti sono il Prosecco Doc e i più interessanti autori e autrici del panorama nazionale. Incalzati da un host alla conduzione, gli autori sul palco daranno vita a conversazioni inedite tra aneddoti personali, racconti e scambi con il pubblico. Le serate prevedono la visita alla cantina accompagnata da degustazione e brindisi e, a seguire, lo show multimediale con gli autori, con la possibilità di incontrarli a fine evento per il firmacopie dei loro libri.

Contrappunti è un format dal mix unico in cui la conversazione è sia congegnata che improvvisata, per trasportare il pubblico in un continuo fluire di conversazioni, letture, musica, immagini, video e giochi alla scoperta di originali punti di vista e al fiorire di nuovi stimoli. Il tutto, nella cornice delle più belle cantine del nostro distretto vinicolo.

GLI EVENTI

Ad aprire il ciclo di eventi, venerdì 8 settembre, la magnifica cantina del Castello di Roncade e gli autori Antonia Arslan, Alessandro Mezzena Lona ed Elisabetta Baldisserotto presentati da Michela Fregona.

Antonia Arslan, scrittrice, traduttrice e saggista di origine armena, ha insegnato Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università degli studi di Padova. Tra i suoi titoli, La Masseria delle allodole tradotto in ventitré lingue e diventato un film dei fratelli Taviani. Alessandro Mezzena Lona è stato per sedici anni responsabile delle pagine culturali del quotidiano «Il Piccolo» di Trieste e nel 2013 ha vinto il Premio Grado Giallo Mondadori con il racconto Non credere ai santi. Elisabetta Baldisserotto, psicoanalista e scrittrice veneziana, ha pubblicato articoli e libri di saggistica e narrativa. A Contrappunti in Cantina presenterà la sua ultima opera Gli occhi di Shiva.

Il Castello di Roncade è un maestoso complesso rinascimentale, una delle uniche ville venete pre-palladiane cinta da mura. La famiglia Ciani Bassetti ne ha rilevato la proprietà all’inizio del Novecento con la ristrutturazione del Castello e il reimpianto dei vigneti.

Venerdì 15 settembre sarà la volta di Rick DuFer e Roberto Mercadini presentati da Elena Sbrojavacca. Ad ospitarci sarà la Tenuta Giol, che offrirà agli ospiti di Contrappunti la possibilità di una visita extra al castello.

Roberto Mercadini, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, ha un canale YouTube seguito da oltre 175.000 followers. Alla serata presenta la sua ultima opera La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia. Rick DuFer è filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico Daily Cogito che raccoglie quasi due milioni di ascoltatori mensili sul web. A fare da sfondo alla serata, un complesso di straordinario impatto emotivo, i suggestivi spazi della Tenuta Giol, maestosa villa veneta sorta sui resti di un forte difensivo e poi modificata nei secoli sino ad assumere l’attuale stile Neogotico inglese.

Per il suo terzo appuntamento di venerdì 22 settembre Contrappunti in cantina farà tappa da Giusti Wine, con gli autori Piergiorgio Odifreddi, Lucia Valcepina e Massimo Giuntoli presentati da Francesco De Filippo.

Piergiorgio Odifreddi è uno dei più eminenti matematici e divulgatori scientifici italiani con all’attivo una prolifica produzione letteraria. Nel 2011 ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica. Lucia Valcepina, autrice e performer, scrive per gli inserti culturali del quotidiano «La Provincia» di Como, Lecco e Sondrio. Il paradosso dell’ossigeno è il suo primo romanzo. Massimo Giuntoli è compositore, performer, creativo e artista multimediale. Presenterà il suo ultimo libro Stralci ed estratti da libri immaginari.

Fra le colline del Montello e la Piave, le tenute Giusti Wine circondano il territorio dell’Abbazia di Nervesa della Battaglia. Si tratta di una splendida costruzione ipogea, ovvero

sviluppata principalmente sotto suolo per integrarla il più possibile nel territorio. La sua forma è stata ispirata dai dolci pendii e dalle doline che caratterizzano questa collina.

Tutte le date di Contrappunti in cantina sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione consigliata.