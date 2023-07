Classifica Censis 2023: Iuav al primo posto

L’Università Iuav di Venezia si conferma tra le migliori università italiane nella classifica Censis 2023, con due primati: l’internazionalizzazione e i corsi di laurea triennale in Design, Moda e Arti. Scopriamo i punti di forza di questo ateneo, che offre anche ottime opportunità per gli studenti di architettura e urbanistica.

VENEZIA – Iuav, un ateneo internazionale. L’Università Iuav di Venezia è prima in Italia per l’internazionalizzazione, con 105 punti nella classifica Censis 2023. Questo significa che l’ateneo ha una solida reputazione internazionale, incentiva la mobilità studentesca e offre corsi di laurea con doppio titolo in partnership con università europee ed extraeuropee.

Attualmente, Iuav ha otto corsi di laurea con doppio titolo, con università cilene, francesi, cinesi, albanesi. Inoltre, ha più di 200 accordi con università europee e più di 70 con università extra-europee. Un altro dato positivo è l’incremento delle preiscrizioni ai corsi di laurea magistrale in inglese: 277 richieste per la magistrale Architecture (con numero programmato di 60) e 58 richieste per la magistrale Urban Planning for Transition (ad accesso libero).

Leader nel Design, nella Moda e nelle Arti

L’Università Iuav di Venezia è anche prima in Italia per i migliori corsi di laurea triennale nelle discipline delle Arti e del Design, che includono Moda e Discipline dello spettacolo. Con 108 punti nella classifica Censis 2023, Iuav si conferma per il quarto anno consecutivo al vertice di questo settore.

I corsi di laurea triennale in Design, Moda e Arti sono caratterizzati da un’area transdisciplinare unica in Italia e da un ambiente formativo che ha saputo generare relazioni produttive con le imprese, il territorio, le istituzioni culturali. Questi corsi sono anche molto richiesti dagli studenti: ogni anno registrano un incremento positivo nelle iscrizioni.

Un ateneo di eccellenza nell’architettura e nell’urbanistica

L’Università Iuav di Venezia offre anche ottime opportunità per gli studenti di architettura e urbanistica. Nella classifica Censis 2023, Iuav si posiziona al terzo posto a pari merito con Bari nella categoria dei Politecnici, dove si misura con atenei come i Politecnici di Milano e di Torino.

Per le lauree triennali in architettura, Iuav è al quarto posto con 97,5 punti, a poca distanza dal Politecnico di Milano (98 punti). Quest’anno il corso di laurea triennale di Architettura sta registrando un aumento delle preiscrizioni particolarmente rilevante: a pochi giorni dalla chiusura, le domande sono 742 per 420 posti disponibili.

Per le lauree triennali in urbanistica, Iuav offre un corso ad accesso libero che forma professionisti capaci di progettare la città e il territorio in modo sostenibile e innovativo.

Come iscriversi ai corsi di laurea Iuav

Le iscrizioni ai corsi di laurea triennale Iuav si chiudono il 21 agosto 2023, ad eccezione di quelle alla triennale di architettura (chiusura il 17 luglio e prova di ammissione in via telematica il 27 luglio) e alla triennale di urbanistica, che restano aperte fino al 13 settembre. Le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale si chiudono il 24 agosto 2023.

Per maggiori informazioni sui corsi di laurea Iuav, visita il sito ufficiale dell’ateneo: https://www.iuav.it/homepage/