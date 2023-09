Chioggia si unisce a Puliamo il Mondo 2023 per la cura dell’ambiente

CHIOGGIA (VE) – Il Comune di Chioggia si unisce all’edizione 2023 di “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Veritas e il Centro di Educazione Ambientale. Questa iniziativa, promossa da Legambiente sin dal 1993, offre centinaia di appuntamenti in tutto il paese con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. La parola d’ordine per l’edizione di quest’anno è “Per un clima di pace”.

Il coinvolgimento di Chioggia

A Chioggia domani, venerdì 22 settembre, la comunità locale si impegnerà nella pulizia di un tratto di spiaggia libera a Sottomarina. L’evento vedrà la partecipazione di studenti e insegnanti dell’IC Chioggia 2 – Media Pascoli. Serena De Perini, Assessore all’Ambiente del Comune di Chioggia, ha commentato: “Si tratta di una bellissima iniziativa, ancora più significativo che coinvolga degli studenti del territorio. Loro sono il futuro ed alimentare in loro la consapevolezza del nostro ambiente è qualcosa di veramente importante. Un ringraziamento al CEA, sempre attivo ed attento alle tematiche ambientali, e a Veritas che supporta di buon grado le iniziative sul tema che vengono organizzate in città.”



Guida e sensibilizzazione ambientale

Venerdì 22 settembre, alle ore 9.00, due guide del Centro di Educazione Ambientale incontreranno le classi coinvolte nella zona della Diga. Le guide condurranno gli studenti nell’attività di pulizia del tratto di spiaggia e forniranno loro informazioni essenziali sul delicato ecosistema locale e su come preservarlo. L’attività è riservata esclusivamente agli studenti della scuola media. Veritas fornirà guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.



Un passo avanti per l’ambiente di Chioggia

L’iniziativa “Puliamo il Mondo” rappresenta un passo importante verso la cura dell’ambiente di Chioggia. Coinvolgendo la comunità locale e gli studenti, si promuove una maggiore consapevolezza ambientale e si lavora insieme per un ambiente più pulito e sostenibile. Il Comune di Chioggia, Veritas e il Centro di Educazione Ambientale sono determinati a continuare a sostenere iniziative simili per preservare la bellezza naturale di Chioggia e proteggere l’ecosistema locale.