CentroMarca Banca dona 100 scatole della felicità per il Festival Arte Magica di Treviso

Il lockdown ci ha fatto comprendere l’importanza del rapporto diretto tra le persone ma anche quanto sia essenziale la tecnologia per continuare a lavorare e a rimanere in contatto con i nostri amici e familiari. In questo contesto si va ad inserire CentroMarca Banca che anche per il 2020 sostiene le interessanti iniziative promosse per l’estate dal Comune di Treviso. In particolare il Festival Arte Magica.

Tra gli eventi organizzati anche il primo coaching show interattivo al mondo dedicato alla “creazione della Felicità”. Potrà essere seguito anche comodamente da casa. Bisognerà però essere in possesso di un KIT INTERATTIVO. CentroMarca Banca ha deciso di acquistarne 100 e donarli ai trevigiani che ne faranno richiesta. In questo modo anche chi resterà a casa, potrà essere coinvolto in uno degli spettacoli più emozionali: quello della felicità. Per le prenotazioni consultare il sito.

“Credo che la magia e l’illusionismo abbiano una straordinaria versatilità che ben si sposa con noi trevigiani, persone concrete pronte a mettersi in gioco quando ce n’è bisogno ma anche pronte a lasciarsi trasportare attraverso la magia e l’illusione per continuare a sognare” – ha detto il Presidente di CMB Tiziano Cenedese (in foto) durante la conferenza stampa di ieri in sala Arazzi a Ca’ Sugana. – Nel nostro DNA, come CMB, operiamo da sempre per realizzare i sogni e i progetti delle persone, a maggior ragione ora, dopo queste settimane difficili”.

Una iniziativa nella quale CentroMarca Banca è doppiamente coinvolta. Il Festival infatti sostiene quest’anno il crowdfunding sociale promosso a favore di MILESXSMILES e LILT TREVISO GIOCARE IN CORSIA, che vuole mettere evidenza un aspetto importante, più volte sottolineato in queste settimana, “L’emergenza Covid19 dalla parte dei bambini” in particolare i piccoli pazienti degli ospedali. Una raccolta fondi che è stata aperta proprio nella piattaforma di iniziative sociali CMB4PEOPLE della Fondazione di CMB per difendere il diritto dei bambini al Sorriso, il diritto di vivere momenti di gioco e gioia: il diritto di crescere come bambini.

“TUTTO IL MONDO IN UN SORRISO”

Questo il nome del crowdfunding sulla piattaforma di CMB nasce con lo scopo di restituire il sorriso a bambini che vivono in condizioni disagiate di povertà, malattia, o guerra, attraverso la magia e la clown terapia. Un obiettivo importante che sarà raggiunto attraverso l’attuazione di due progetti: “Milesxmiles” di Una mano per un Sorriso – For Children e il progetto “Giocare in Corsia” di LILT sezione provinciale Treviso.

“Essere vicini alle persone che soffrono per aiutarle a superare i momenti difficili è una nostra prerogativa, da sempre – fa sapere Tiziano Cenedese. – Siamo una Banca “diversa” e non è solo un modo di dire. Siamo un Credito Cooperativo che mette insieme le forze di tanti per creare ricchezza e non solo economica ma anche e soprattutto sociale. Quella per la quale siamo nati 129 anni fa e per la quale continuiamo ad operare” conclude Tiziano Cenedese.

CentroMarca Banca inoltre sosterrà un’altra interessante iniziative legata all’estate magica trevigiana, quella del cinema d’epoca che prevede, in alcuni quartieri della città, la proiezione di film che hanno fatto la storia del nostro territorio. Uno tra tutti “Signore & Signori” il film girato nel cuore della Marca gioiosa et amorosa nel lontano 1965 dal registra Pietro Germi.

