“Donnavventura” arriva a Jesolo per raccontare le bellezze del litorale

Jesolo mette in bella mostra le bellezze del suo territorio, tra mare, laguna ed entroterra

L’edizione 2020 del programma televisivo di Rete 4 ha premiato l’Italia e il desiderio di sostenere la ripartenza del Belpaese in questo momento delicato. Il litorale jesolano è una delle location scelte dalla trasmissione televisiva.

Riprese e shooting fotografici vedono Jesolo protagonista di questi giorni, con la presenza in città di ragazze e telecamere di Donnavventura, trasmissione che racconta i luoghi e le mete più spettacolari del pianeta. Il servizio mostretrà ogni angolo del territorio jesolano, quasi in una formula di “tutorial per le vacanze”, per mostrare come si può trascorrere un soggiorno al mare o scoprire le peculiarità storiche, ambientali ed enogastronomiche che caratterizzano la località. Un modo di presentare Jesolo e le sue opportunità di vacanza, all’insegna del relax e del divertimento con uno stile fresco e leggero.

A guidare la spedizione sono quattro veterane di Donnavventura, tra cui due venete, con alle spalle servizi in diverse parti del mondo. La puntata dedicata a Jesolo e alle sue bellezze, viste con gli occhi delle reporter di viaggio sarà trasmessa su Rete 4 nelle prossime settimane. Un’opportunità significativa per la località che godrà di visibilità su un’emittente televisiva nazionale e un richiamo anche sulle principali reti social, Facebook, Instagram e Twitter dove Donnavventura può contare oltre 335mila contatti.

“Siamo elettrizzati da questa esperienza – dichiara l’assessore Flavia Pastò – e abbiamo costruito con le ragazze e tutto il team di Donnavventura un gruppo di lavoro che sta dando vita ad una puntata che siamo sicuri sorprenderà il pubblico. Vogliamo dimostrare che anche in Italia e nel Veneto si possono incontrare paesaggi mozzafiato e vivere esperienze che restano nel cuore”.

