Celiachia in Italia: una sfida vinta con la legge e la ricerca

Le intolleranze alimentari sono in aumento negli ultimi anni, sia per le abitudini alimentari che per le tecniche di produzione e conservazione degli alimenti. Si stima che circa il 20% della popolazione soffra di qualche forma di intolleranza.

La celiachia è una malattia autoimmune che provoca una reazione infiammatoria nell’intestino tenue quando si ingeriscono alimenti contenenti glutine, una proteina presente in cereali come frumento, orzo e segale.

Può causare sintomi come diarrea, dolori addominali, gonfiore, stanchezza, anemia, osteoporosi e ritardo della crescita nei bambini. L’unica terapia efficace per la celiachia è una dieta rigorosa senza glutine da seguire per tutta la vita.

La celiachia è la più frequente intolleranza alimentare in Italia, con una prevalenza stimata intorno all’1% della popolazione. Si stima che ci siano circa 600.000 celiaci nella popolazione italiana, ma solo un terzo di loro ha ricevuto una diagnosi. Circa 400.000 pazienti rappresentano la porzione nascosta dell’”iceberg della celiachia”. Negli ultimi anni, le diagnosi di celiachia sono aumentate in Italia grazie a una maggiore sensibilizzazione e a una migliore capacità diagnostica.

In Italia esiste una normativa che tutela i diritti dei celiaci e garantisce loro l’accesso a una serie di prestazioni sanitarie e sociali. Tra queste:

Il rimborso parziale o totale dei prodotti alimentari senza glutine

La fornitura gratuita o agevolata dei pasti senza glutine nelle mense pubbliche e private

La possibilità di usufruire di permessi lavorativi per le visite mediche e le terapie

La promozione di campagne informative e formative sulle modalità di gestione della malattia

Riconoscimento della malattia come causa di invalidità civile,

Inoltre, in Italia esiste una delle più grandi e attive associazioni di pazienti celiaci al mondo: l’Associazione Italiana Celiachia (AIC). L’AIC si occupa di sostenere i celiaci e le loro famiglie, di diffondere la conoscenza sulla celiachia e la dieta senza glutine, di certificare i prodotti e i locali idonei al consumo dei celiaci, di finanziare la ricerca scientifica sulla celiachia e le sue complicanze, di collaborare con le istituzioni pubbliche e private per migliorare la qualità della vita dei celiaci.

I progressi compiuti in Italia per le persone che soffrono di celiachia sono notevoli e testimoniano l’impegno e la solidarietà di una comunità che non si lascia scoraggiare da una malattia cronica, ma che cerca di affrontarla con coraggio e ottimismo.