Torna il Bibione Aequilibrium Beach Volley Marathon

Attese oltre 600 squadre per l’edizione di settembre di AeQuilibrium Beach Volley Marathon® il torneo di beach volley con più presenze al mondo.

BIBIONE – È iniziato il conto alla rovescia per la ventottesima edizione di AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, l’evento open di beach volley più partecipato al mondo nella spiaggia più grande d’Italia.

Dal 15 al 17 settembre prossimi sono attese oltre seicento squadre del volley giocato in riva al mare, con i piedi nudi sulla sabbia e sotto il sole dell’estate italiana. Squadre che si stanno perfezionando in queste settimane, anche perché il il 24 agosto è il termine ultimo per potersi iscrivere.



Per il torneo di beach volley tra i più amati anche dai big della specialità, la formula vincente non cambia: “open” rimane la regola e così anche appassionati della disciplina possono scendere in campo con i grandi campioni che, a Bibione, non mancano mai. Le categorie prevedono il 2×2 e 3×3 maschile e femminile, e il 2×2 e 4×4 misto, ma al di là delle regole, ciò che conta sono la voglia e la possibilità di sfidarsi senza tregua per tre giorni consecutivi. Un tour de force, anche per i più allenati, abbinato a un montepremi che può superare – grazie alla “formula jackpot” – 42 mila euro.



Sulla spiaggia, allestimenti per oltre cento campi da gioco attendono – come per ogni edizione – atleti e sportivi da ogni parte del mondo così come campioni internazionali del volley che negli anni sono diventati presenze immancabili a Bibione, complice una coreografia che trasforma l’arenile in un’interminabile distesa di campi da gioco, uno spettacolo unico per chi partecipa, ma anche per chi assiste alle partite da semplice spettatore.



AeQuilibrium Beach Volley Marathon® è sport e competizione, ma soprattutto divertimento: oltre al title sponsor AeQuilibrium, ancora a fianco della maratona con i suoi valori per un’alimentazione sana e leggera, e al main sponsor GLISS, sono confermati i beach party serali con la colonna sonora di RDS Radio Dimensione Suono.

www.beachvolleymarathon.it