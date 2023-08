Sound Peter Field: Un weekend di musica a Camposampiero

Un evento dedicato alla musica e all’arte, che si svolgerà il 5 e 6 agosto a Camposampiero. Il festival offrirà concerti di band locali, spettacoli teatrali, attività per bambini, stand gastronomici e artistici, yoga e massaggi. L’evento è sponsorizzato da diverse aziende e associazioni del territorio.

Il festival Sound Peter Field è pronto a ripartire con la sua seconda edizione, che si terrà il 5 e 6 agosto presso il parco di Villa Campello a Camposampiero. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte, che potranno assistere a numerosi concerti, spettacoli e attività.

Sabato 5 agosto, dalle ore 17, il palco sarà animato dalle esibizioni delle band locali più apprezzate, come i Montecroce, i Misty Peaks e gli Zagreb, oltre agli allievi della scuola Filarmonica. A chiudere la serata ci penseranno i Don’t Talk To The DJs con il loro dj set.

Domenica 6 agosto, invece, la giornata inizierà con una classe di yoga, massaggi shiatsu e mercatini bio e sostenibili. Nel pomeriggio, spazio ai bambini con una lettura teatrale a cura di Valentina Abbà e in collaborazione con la Libreria Costeniero. La serata proseguirà con il dj set di E/L/F e i live di Vega’s Powder e Gionnis.

Durante tutto il festival sarà possibile gustare le specialità gastronomiche degli stand presenti nel parco, ammirare le opere degli artisti espositori e divertirsi nell’area bimbi.

L’evento è sponsorizzato da Legor Group s.p.a., MPM srl, Benetti.Due, Carrozzeria Stecca di Barbato, Poliero, Barduca Bio e Libreria Costeniero.