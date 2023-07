“Carta solidale”: un sostegno per le famiglie

“Carta solidale”, uno strumento del Governo Meloni per aiutare le famiglie in difficoltà economica a fronteggiare il “caro carrello”. Altre misure di sostegno annunciate dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e la collaborazione tra le varie realtà coinvolte nell’iniziativa.

ITALIA – Carta solidale: 500 milioni di euro per le famiglie in difficoltà. Il Governo Meloni ha istituito questo strumento per affrontare il “caro carrello” e sostenere le famiglie in difficoltà economica. La carta ha un valore di 382,50 euro e può essere usata per acquistare beni di prima necessità fino a dicembre 2023.

La Carta solidale è un fondo da 500 milioni di euro per circa 1,3 milioni di famiglie italiane con ISEE inferiore a 15mila euro. L’iniziativa è stata presentata dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Il Ministro Lollobrigida ha annunciato anche una scontistica del 15% sui prodotti primari e un fondo da 110 milioni di euro per la distribuzione di generi alimentari alle persone in povertà. Il senatore De Carlo ha elogiato la collaborazione tra le varie realtà coinvolte.

“Si tratta di uno strumento concreto di sostegno alle famiglie e alle attività commerciali. È il risultato di una grande collaborazione tra il Governo, i comuni, l’INPS, Poste e commercianti. A questo, si affianca il lavoro fatto dal Ministro Lollobrigida per garantire il sostegno alle persone in povertà. Credo che in un momento difficile come questo, trovare soluzioni che mettano insieme più realtà sia prioritario e fondamentale”, ha dichiarato il senatore De Carlo.