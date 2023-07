L’evoluzione dei jeans: da indumento di lavoro a simbolo di moda

I jeans sono uno dei capi di abbigliamento più diffusi e amati al mondo, ma la loro storia è lunga e ricca di curiosità. Come sono nati i jeans? Come sono diventati un’icona di stile? Quali sono i modelli e le tendenze che hanno segnato la loro evoluzione? Ripercorriamo le tappe principali della storia dei jeans.

Le origini dei jeans: il fustagno e il denim

Le origini dei jeans risalgono al XV secolo, quando in Italia si produceva un tipo di tessuto resistente e blu, chiamato fustagno, che veniva usato per confezionare abiti da lavoro, sacchi per le vele e coperture per le merci. Il fustagno veniva esportato attraverso il porto di Genova, dove i marinai lo indossavano per la sua praticità. Da qui deriverebbe il termine blue jeans, che sarebbe una corruzione del francese bleu de Gênes, ovvero blu di Genova.

Un altro tessuto antenato dei jeans è il denim, che significa letteralmente “di Nîmes”, una città francese dove veniva prodotto un tessuto simile al fustagno, ma con una trama diversa.

La nascita del jeans moderno: Levi Strauss e Jacob Davis

Il jeans moderno nasce nel 1873, quando due immigrati di origine europea, Levi Strauss e Jacob Davis, brevettano un modello di pantaloni in denim rinforzati con rivetti metallici. Levi Strauss era un commerciante tedesco che si era trasferito a San Francisco per vendere tessuti e articoli vari ai cercatori d’oro della California.

Jacob Davis era un sarto lettone che aveva avuto l’idea di usare i rivetti per rendere più resistenti i pantaloni che cuciva per i lavoratori. I due si associarono e iniziarono a produrre i loro pantaloni in denim, che chiamarono “waist overalls”, ovvero salopette.

Da indumento di lavoro ad abito di moda: simbolo di ribellione e libertà

I jeans rimasero a lungo un indumento di lavoro, fino a quando non furono scoperti dal cinema e dalla musica. Il primo film che contribuì a lanciare la moda dei jeans fu Il selvaggio (1953), con Marlon Brando, che interpretava il capo di una banda di motociclisti in jeans e giacca di pelle. Il film ebbe un enorme successo e influenzò lo stile di molti giovani dell’epoca.

Anche la musica ebbe un ruolo importante nella diffusione dei jeans. Tra gli artisti che portarono i jeans sul palco ci furono Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly e Johnny Cash.

I jeans erano anche l’abbigliamento preferito dei cantautori folk, come Bob Dylan e Joan Baez, che li usavano per esprimere il loro impegno sociale e politico. Negli anni ’60, i jeans furono adottati anche dai movimenti hippy e psichedelici.

I modelli di jeans: dalla gamba dritta allo skinny

Nel corso degli anni, i jeans hanno subito diverse trasformazioni, sia nella forma sia nel colore. Il modello originale era quello a gamba dritta, detto anche regular o straight, che si adattava a tutte le corporature.

Negli anni ’70, con la moda disco, nacque il modello a zampa di elefante, detto anche flare o bootcut, che aveva la gamba larga dal ginocchio in giù.

Negli anni ’80, invece, si diffuse il modello a vita alta, detto anche mom jeans, che aveva la gamba stretta e il cavallo lungo. Questo modello era tipico dello stile preppy e casual.

Negli anni ’90 si impose il modello a vita bassa, detto anche low waist o hipster, che aveva la gamba più o meno aderente e il cavallo corto. Questo modello era spesso strappato, sbiadito o decorato con borchie e catene.

Negli anni 2000, infine, si affermò il modello a gamba skinny.

Il jeans oggi: un capo globale e versatile

Oggi i jeans sono un capo globale e versatile, che si adatta a tutti i gusti e a tutte le occasioni. Esistono infatti jeans di tutti i colori, dalle tonalità classiche del blu e del nero a quelle più vivaci del rosso e del verde.

Si possono trovare jeans di diverse forme, come i boyfriend jeans, che sono larghi e maschili, i jeggings, che sono leggings in denim elasticizzato, o i culottes, che sono pantaloni corti e ampi.

I jeans sono anche protagonisti di molte collezioni di alta moda, che li reinterpretano con tagli originali, applicazioni preziose o effetti vintage.

A.G.