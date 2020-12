Carriera da yogi

In Italia, con le nuove restrizioni ci si domanda come sarà possibile mantenersi in forma. Se si è stati sedotti dallo yoga e si è pronti a esplorare un nuovo angolo della disciplina, raccomando acroyoga. Unica restrizione: è una disciplina che richiede un’altra persona. Acroyoga è una pratica fisica che combina yoga con le acrobazie. Primo consiglio è quello di dotarsi di cuscini e materassi e ricordarsi come cadere bene. Se si sopravvive alle cadute, è un buon esercizio per rimanere in forma senza occupare troppo spazio e testare la fiducia del proprio compagno. Se più pericoloso dello yoga, acroyoga ha il vantaggio di non annoiare a morte, che alcuni incontrano nella disciplina basica. Se invece si preferisce rimanere fedeli alla pratica base, io non sono più andata in uno studio da quando ho scaricato l’App Down Dog. Se durante la quarantena ci si annoia troppo, date una chance alla carriera come yogi: mente e corpo ringrazieranno.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti