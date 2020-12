Che cosa amo di più del vivere in un Paese free-covid

Per la Nuova Zelanda la quarantena è stata un capitolo breve. È venuta e dopo circa cinque settimane se n’è andata. Con lei se ne sono andate tutte quelle regole da rispettare sul distanziamento sociale, l’attenzione all’igiene e la mascherina. Solo oggi sono andata al parco con il mio compagno a provare acroyoga con un gruppo di nuovi amici. Per presentarci ci siamo stretti la mano e ci siamo abbracciati. Come se questi non fossero già abbastanza intimi modi di socializzare, ci si è intersecati in pozioni yoga. Quasi si finisce per dimenticare che per il resto del mondo questo non è stato un capitolo, per ora è solo il passato. A essere onesta, non ci penserei se ogni tanto non mi venisse ricordato, come da una telefonata con gli amici in patria che rimangono stupefatti quando nei film mostrano l’interazione umana, come ce la si ricordava o come quando in un podcast ho sentito che negli show televisivi devono far sapere che è stato registrato prima della pandemia se qualcuno si dà la mano. Quando mi viene ricordato, penso che ciò che amo di più della nostra condizione è la possibilità di socializzare senza avere paura di ammalarsi o ancora peggio, far ammalare gli altri.

