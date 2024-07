Il Ministero della Cultura ha annunciato che ben 20 città italiane hanno presentato la loro candidatura per diventare la Capitale Italiana del Libro nel 2025

ITALIA – Con la chiusura del bando lo scorso 8 luglio, i Comuni hanno inviato le domande complete, accompagnate da dossier dettagliati, alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del Ministero. Questa competizione promette di offrire un anno ricco di eventi culturali, celebrazioni della lettura e sviluppo della comunità in termini di crescita e inclusione sociale.

Le 20 città in corsa

Benevento, Butera (Cl), Casalnuovo di Napoli (Na), Castel Bolognese (Ra), Chioggia (Ve), Cuneo, Gallipoli (LE), Grottaferrata (RM), Ischia (NA), Latina, Macchiagodena (IS), Mantova, Mercogliano (AV), Mistretta (ME), Palombara Sabina (RM), Sant’Andrea di Conza (AV), Sorrento (NA), Subiaco (RM), Terni e Velletri (RM) sono le 20 città che hanno presentato la propria candidatura. Ognuna di queste località ha dimostrato il proprio impegno e la passione per la promozione della cultura del libro e della lettura.

Una giuria di esperti

Una giuria composta da 5 esperti indipendenti, di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria, sarà incaricata di selezionare la nuova Capitale Italiana del Libro per il 2025. Questi esperti vengono designati annualmente dal Ministero della Cultura. Con il supporto di una segreteria tecnica, la commissione valuterà le candidature e selezionerà fino a 10 progetti finalisti. I rappresentanti delle città finaliste saranno convocati per un incontro di presentazione pubblica e per approfondire i dettagli dei loro progetti.

La decisione finale

Entro il 30 novembre 2024, la giuria presenterà al Ministro della Cultura il progetto della città proposta per diventare la Capitale Italiana del Libro 2025. Questo ambito riconoscimento porterà un anno di celebrazioni dedicate ai libri, alla lettura e agli eventi culturali, che contribuiranno ad arricchire l’offerta culturale della comunità e favorire la crescita e l’inclusione sociale. La città vincitrice riceverà un contributo di 500 mila euro dal Ministero della Cultura per supportare le sue iniziative.

Il prestigio delle passate vincitrici

Negli anni passati, il titolo di Capitale Italiana del Libro è stato assegnato a Chiari nel 2020, Vibo Valentia nel 2021, Ivrea nel 2022 e Genova nel 2023. Quest’anno, Taurianova, in Calabria, è la città che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento. Ogni vincitore ha avuto l’opportunità di mettere in risalto la sua cultura letteraria e di promuovere l’amore per i libri nella propria comunità.