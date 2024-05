Buon compleanno Teatrino di Via Pasini

L’associazione culturale AttoGentile compie 5 anni. Tre donne che portano la gentilezza, la cultura e il sorriso a Marghera. Buon compleanno nuovo Teatrino di Via Pasini

MARGHERA – Ilaria Specchia, Michela Malocco e Giovanna Rocco. Sono i nomi delle tre spumeggianti donne che cinque anni fa hanno dato vita all’associazione culturale AttoGentile e riaperto lo storico Teatrino di Via Pasini a Marghera.

Un luogo nato nel 1990 e di rilevante importanza per la cultura del territorio fino al 2018, quando l’associazione Questa Nave, che lo gestiva fino a quel momento, si sciolse.

Marghera è una città diversa dalle altre. Nata a ridosso della Laguna di Venezia, importante porto prima e polo industriale di fondamentale importanza nazionale poi. Prototipo della Città Giardino con lunghi viali alberati e case ben distanziate e non troppo alte.

Non è Venezia, anche se fa parte del suo comune, non è Mestre, da cui è divisa dalla Ferrovia Venezia – Milano.

Ma Marghera è sempre stata anche fucina di arte e talento, come la musica rock progressive de le Orme o il Reggae in veneziano dei Pitura Freska.

Ed è proprio qui, dove si fondono mille culture e religioni, in cui lo scambio multiculturale è vivo da sempre, quasi fosse una metropoli in miniatura, che nel 2019 nasce AttoGentile, un’associazione culturale che racchiude nel nome stesso la sua natura e le proprie finalità. Grazie agli sforzi delle tre fondatrici, il Nuovo Teatrino di Via Pasini riprende così vita, dando l’opportunità a persone di tutte le età ed etnie di unirsi e far arte. Un luogo fatto di inclusione, passione e crescita ma anche di aggregazione e socialità nel microcosmo di Marghera.

In questo contesto così variegato e multiculturale, AttoGentile propone da 5 anni la programmazione di spettacoli, corsi di teatro bimbi/adolescenti, teatro adulti, lettura espressiva, comunicazione efficace, laboratori di counseling, corsi yoga per bimbi e adulti, corsi di musica, laboratori per il benessere psicocorporeo, danza e movimento espressivo e danza popolare. In una fusione di creatività, arte e progetti di promozione sociale nelle scuole e sul territorio.

Le tre fondatrice dell’associazione hanno così commentato l’importante traguardo dei cinque anni di associazione, una missione non semplice, soprattutto dopo le difficoltà della pandemia.

Queste le parole della Presidente Giovanna Rocco:

“La preziosa missione dell’Associazione è promuovere il valore del teatro e della lettura come bene personale della persona cominciando dai bambini e dai ragazzi consapevoli della capacità di quest’arte di unire, di favorire l’inclusione di portare avanti una certa idea di mondo.”

Questo invece il commento della Dottoressa Ilaria Specchia:

“Il teatrino di via Pasini ha festeggiato i suoi 5 anni di vita insieme all’Associazione AttoGentile, siamo orgogliose di portare avanti un lavoro così stimolante e importante per tutta la comunità: mantenere in vita un teatro per noi significa coltivare quotidianamente relazioni autentiche e offrire nuove possibilità di incontro anche con sé stessi“

Michela Malocco ha poi aggiunto:

“L’Associazione atto gentile è nata 5 anni fa per riportare in vita lo storico Teatrino di via Pasini che per anni ha segnato la vita culturale e sociale del territorio.

Uno dei nostri obiettivi è stato fin dall’inizio quello di porre l’attenzione sul tema dell’inclusione sociale anche attraverso collaborazioni con enti ed associazioni del territorio. Per noi il Teatrino è un luogo magico fatto di passione, di cura ed accoglienza.”

Calendario saggi-spettacoli

3 giugno ore 17.30 Teatrino di via Pasini

“La nostra casa, la costituzione”

Restituzione laboratorio di giocoteatro a cura di Giovanna Rocco e Giacomo Pierobon

4 giugno 17.30 Biblioteca comunale di Marghera

Lettura estratti da “Gli amori difficili” di Italo Calvino

Restituzione corso lettura espressiva a cura di Roberta Barbiero

5 giugno ore 20.30 Teatrino di via Pasini

“Il nuovo inquilino”

Restituzione del corso teatro adolescenti a cura di Giacomo Pierobon

6 giugno ore 21.15 Forte Marghera presso lo spazio Live arts cultures

“La rosa, le ceneri e la rondinella felice”

Restituzione corso teatro adulti a cura di Antonio Zanetti

8 giugno ore 21.00 Forte Marghera presso lo spazio Live arts cultures

“Si fa presto a dire Amleto”

Restituzione corso teatro adulti a cura di Marta Richeldi

10 giugno ore 21.00 Teatrino di via Pasini

“Il Trittico”

Restituzione corso teatro e regia adulti a cura di Francesco Bortolozzo