Nord est sott’acqua

Veneto: bombe d’acqua e nubifragi hanno colpito le aree del Nord est, con molti disagi. Tre giovani dispersi in Friuli

Bibione – Dopo una notte di pioggia a dirotto, la città balneare si è risvegliata sott’acqua. Le incessanti piogge hanno messo in crisi il sistema fognario della località turistica.

Sono allagate soprattutto le vie centrali della città. Questa mattina, via delle Costellazioni aveva circa 40 centimetri d’acqua. Non è andata meglio in viale Aurora, in prossimità delle Terme, e in via delle Colonie. Lì l’acqua è arrivata anche nel parcheggio del Villaggio turistico.

L’accumulo d’acqua, forse dovuto all’intasamento dei tombini, ha richiesto pompaggi d’emergenza avviati anche con pompe mobili. Sono stati interventi cruciali per mitigare l’impatto delle intense precipitazioni e prevenire potenziali danni.

Disagi per la troupe di Vasco Rossi

Al Lido dei Pini le auto sono rimaste bloccate in 40 centimetri d’acqua. Allagata anche l’area di via Maya dove sono posteggiate le auto degli organizzatori del concerto di Vasco. L’evento è previsto sabato 1 e domenica 2 giugno (ma quello di sabato 1 è riservato solo ai membri del Fan Club di Vasco). Questi saranno in pratica i concerti delle prove generali del tour, in partenza a fine mese.

Tre giovani dispersi

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi a causa della piena del fiume Natisone. Poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Quando sul posto sono giunti i soccorritori, non hanno individuato chi ha lanciato l’Sos. Le ricerche sono in corso anche con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia. Sul posto anche i carabinieri.

Bollettino Protezione Civile

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle ore 20.00 di oggi alle ore 14.00 di domani sabato 1° giugno, che decreta lo stato di preallarme con allerta arancione per criticità idraulica.

Interessa le zone Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige) la criticità idraulica indicata è “gialla” (stato di attenzione) fino alle ore 8.00 del 1° giugno, successivamente “arancione”.

Sono state, inoltre, segnalate problematiche di dissesto arginale lungo il tratto terminale del fiume Adige. La criticità idraulica “gialla” nella zona Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) si riferisce ai livelli idrometrici del fiume Livenza.

Le previsioni meteo di Arpav indicano nel corso del pomeriggio di oggi tempo a tratti ancora instabile con rovesci o locali temporali anche forti, in diradamento ed attenuazione dalla sera. Domani, sabato, il tempo sarà inizialmente stabile e senza precipitazioni, variabile nel pomeriggio con probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone montane.