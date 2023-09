Marghera è Teatro. Atto Gentile e le attività del nuovo Teatrino di Via Pasini

In un luogo in cui lo scambio multiculturale è vivo da sempre, nasce il Teatrino di via Pasini. Sede di spettacoli, corsi di teatro, yoga, musica e danza. Ma anche lettura espressiva, comunicazione e laboratori. In una fusione di progetti di promozione sociale nelle scuole e soprattutto sul territorio.

MARGHERA (VE) – Marghera non è una città come le altre. Nata a ridosso della Laguna di Venezia, importante porto prima e poi polo industriale di fondamentale importanza nazionale. Prototipo della Città Giardino con lunghi viali alberati e case ben distanziate e non troppo alte. Marghera bombardata durante la guerra e poi ricostruita in fretta e furia per il Boom degli anni ’60.

Non è Venezia, anche se fa parte del suo comune, non è Mestre, da cui è divisa dalla Ferrovia Venezia – Milano. Marghera sede delle lotte operaie, ma anche della musica rock progressive de le Orme e del Reggae in veneziano dei Pitura Freska.

Un luogo in cui si fondono mille culture e religioni, in cui lo scambio multiculturale è vivo da sempre, quasi fosse una metropoli in miniatura.

È esattamente qui che nasce nel 1990 il Teatrino di via Pasini, luogo storico e di rilevante importanza per la cultura del territorio dal 1990 fino al 2018, quando l’associazione Questa Nave, che lo gestiva fino a quel momento, si sciolse.

Un luogo storico del veneto, sede prima di Potere Operaio durante le lotte operaie, poi di “Lavoro Zero”, giornale comunista del Veneto e infine una falegnameria, poi abbandonata. Un luogo dove si creavano e si costruivano sogni e che poi divenne un Teatro.

Al Teatrino negli anni sono passati Ascanio Celestini, Marco Paolini con il suo Vajont e tanti altri.

Nel gennaio 2019 per riportare in vita il Teatrino di via Pasini nacque Atto Gentile, un’associazione culturale di Marghera che racchiude nel nome stesso la sua natura e proprie finalità.

L’associazione è nata per realizzare tutto questo nel rinnovato Teatrino di Via Pasini, un teatrino che immaginiamo dolcemente bagnato dal fluire di creazioni, esperienze, vite.



In questo contesto così variegato e multiculturale, Atto Gentile propone da 4 anni la programmazione di spettacoli, corsi di teatro bimbi/adolescenti, teatro adulti, lettura espressiva, comunicazione efficace, laboratori di counseling, corsi yoga per bimbi e adulti, corsi di musica, laboratori per il benessere psicocorporeo, danza e movimento espressivo e danza popolare. In una fusione di creatività, arte e progetti di promozione sociale nelle scuole e sul territorio.

Anche quest’anno le attività inizieranno con gli Open Day gratuiti di metà settembre per sperimentare, conoscere gli insegnanti e scoprire tutte le proposte di questo angolo di creatività unico.

Sabato 16 settembre

h 16.00 teatro intermedio

h 17.00 danza del ventre adulti

h 18 00 pizzica e danza espressiva adulti

h 20.30 spettacolo con gli allievi del corso di teatro adolescenti

Sabato 23 settembre

h 10.00 yoga adulti

h 15.00 gioco teatro bimbi

h 16.00 percussioni bimbi e ragazzi

h 17.00 teatro adolescenti

h 18.00 comunicazione efficace

h 19.00 storia del cinema

Lunedì 25 settembre

h 19.30 teatro base

h 20.30 regia teatrale e teatro avanzato

Mercoledì 27 settembre

h 20.30 dizione e lettura espressiva

È Atto Gentile immaginare le persone evolversi e realizzare le proprie potenzialità.

È Atto Gentile credere che ognuno possa migliorare nel confronto e nel rapporto con gli altri.

È Atto Gentile credere, nonostante tutto, che la realtà sia solo una convenzione che si possa cambiare con l’immaginazione.

È Atto Gentile essere visionari nell’oscurità.

Per info e iscrizioni: Home – Teatrino di Via Pasini