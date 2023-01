Traguardo centenario per Ernestina

Ѐ originaria di Cividale del Friuli, ma margherina DOC e qui in paese tutti la conoscono e le vogliono un gran bene. Tutti la conoscono, perché quotidianamente Ernestina esce di casa con il carrettino a sostegno del suo passo divenuto un poco incerto, per dirigersi al Centro Commerciale Panorama dove compra poche cose e fa visita a chi al Panorama ci lavora. Donne e uomini a cui Ernestina è molto affezionata, tant’è che li considera tutti suoi nipoti e con cui non vede l’ora di scambiare due parole e qualche sorriso.

Classe 1923, Ernestina compie oggi 100 anni e stasera saranno in molti a conoscere questo straordinario traguardo se alle 19.00 accenderanno la TV su Antenna3.

“Tanti auguri nonna, sono 100 – ha scritto la nipote Patrizia sul proprio profilo Facebook, per augurarle ogni bene in questa giornata memorabile. – Amo il tuo carattere indipendente, la tua lucidità, la voglia ancora di scherzare e ridere. Hai passato tanti dolori ma sempre con una forza enorme… amata e benvoluta da tutti, trovi sempre una parola buona per chiunque incontri”.

E ancora, rivolgendosi allo staff del Panorama, Patrizia ringrazia tutti per aver organizzato alla nonna “una fantastica sorpresa e per l’affetto che le dimostrate ogni giorno”.







Gli auguri ad Ernestina sono giunti anche dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, invitato dal Direttore dell’ipermercato margherino ad unirsi ai festeggiamenti. A causa di concomitanti impegni istituzionali che non gli hanno consentito di partecipare, il Presidente ha affidato ad un biglietto i suoi sinceri auguri ad Ernestina, riconoscendo al direttore e ai suoi dipendenti un bellissimo gesto di gentilezza: 100 anni sono davvero un traguardo importante che è meraviglioso poter condividere con i propri cari e con chi riconosce l’importanza di essere una comunità unita e coesa, capace di stare accanto alle persone in momenti di difficoltà ma anche in momento di festa come questo.