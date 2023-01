Carlo A. Adami: “La prima Peregrinatio romana del Beato Livatino sia da esempio per le nuove generazioni” (VIDEO)

A conclusione della Peregrinatio Beati Rosarii Livatino Fidei et Justitiae Martyris organizzata dalla Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma, è stata celebrata la solenne Messa conclusiva nella Basilica di Stato di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, presieduta da Monsignor Daniele Libanori, Vescovo Ausiliare di Roma, che durante l’omelia ha detto che la Reliquia del giudice Livatino, martire della fede e della giustizia, ha suscitato sincera commozione in tutti, cittadini e istituzioni.

Prima che la teca contenente la camicia insanguinata ripartisse per fare ritorno alla cattedrale arcivescovile di Agrigento, dove abitualmente è esposta alla venerazione dei fedeli, il Dott. Carlo A. Adami, membro del Comitato organizzativo della Peregrinatio, ha tratto le conclusioni di questa importante settimana che ha unito credenti e non credenti.

Guarda il video su YouTube.