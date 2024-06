“Artefici del Nostro Tempo”: i vincitori

Giovani artisti protagonisti a Venezia nella quinta edizione del concorso “Artefici del Nostro Tempo” a Forte Marghera

MARGHERA – Ieri mattina, al Padiglione 29 di Forte Marghera, si è svolto il taglio del nastro per la quinta edizione del concorso “Artefici del Nostro Tempo”. Questa importante manifestazione culturale ospiterà fino al 31 dicembre la Collettiva degli artisti under 35, con le opere classificatesi al secondo, terzo e quelle ex aequo al quarto posto. A novembre, sempre in questa sede, saranno esposti anche i lavori dei vincitori del primo premio, attualmente esposti nel Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale, nell’ambito della 60ª Esposizione Internazionale d’Arte.

L’iniziativa riafferma Forte Marghera come uno spazio per la cultura e conferma Mestre come centro di una vivace comunità artistica di giovani. Questo evento funge da laboratorio e punto di riferimento per la sperimentazione e lo sviluppo delle arti visive, ponendo l’accento sulla ricerca dell’attualità e dei linguaggi artistici contemporanei.

La quinta edizione di “Artefici del Nostro Tempo” ha visto la partecipazione di oltre 1.000 giovani artisti under 35, provenienti da tutto il mondo, con 158 partecipanti da paesi extraeuropei che studiano o lavorano in Italia. Il tema del concorso di quest’anno, “Stranieri ovunque”, si ispira al titolo della Biennale Arte 2024.

I vincitori

Durante la cerimonia di apertura della mostra al Padiglione 29, sono stati premiati i vincitori delle varie categorie. I vincitori assoluti sono stati:

Francesca Maroni per la Fotografia,

per la Fotografia, Cecilia Cocco per la Pittura,

per la Pittura, Hasti per la Video Arte,

per la Video Arte, Thuy Linh Duong per la Street Art,

per la Street Art, Ilaria Bellomo per la Poesia Visiva,

per la Poesia Visiva, Filippo Lucaroni per il Fumetto e illustrazione,

per il Fumetto e illustrazione, Yi Li per il Design del Vetro.

Alla cerimonia di premiazione, seguita dall’inaugurazione della mostra, hanno partecipato personalità di spicco tra cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la direttrice scientifica di Fondazione Musei Civici Chiara Squarcina, il commissario del Padiglione Venezia Maurizio Carlin e la curatrice dell’esposizione “Sestante Domestico” Giovanna Zabotti, oltre ad altri rappresentanti del mondo dell’arte, della cultura e dell’università.

Le opere vincitrici assolute, esposte al Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale dal 20 aprile, saranno visibili fino al 26 novembre e successivamente arricchiranno la mostra collettiva di Forte Marghera fino al 31 dicembre. Infine, entreranno nella collezione permanente del Comune di Venezia presso la Galleria di Ca’ Pesaro.

Durante il suo intervento, il sindaco Brugnaro ha ricordato il pittore veneziano Ennio Finzi, recentemente scomparso, evidenziando l’importanza di tramandare la sua arte alle giovani generazioni. Ha sottolineato come “Artefici del Nostro Tempo” nasca dalla volontà di valorizzare il talento dei giovani, affermando: “Il futuro di Venezia passa anche attraverso la loro arte e creatività“. Brugnaro ha annunciato anche un nuovo concorso dedicato alla poesia, rimarcando il ruolo di Forte Marghera come spazio di aggregazione culturale.

I premi

Durante la cerimonia di premiazione, ai primi tre classificati di ogni disciplina sono stati consegnati assegni premio di 5.000 euro, 3.000 euro e 1.000 euro rispettivamente. Il commissario del Padiglione Venezia Maurizio Carlin ha annunciato che a fine 2024 saranno assegnate due residenze d’artista presso l’ex Emeroteca a Mestre.

Il successo di Forte Marghera come spazio espositivo è testimoniato dalle oltre 300.000 persone che vi hanno fatto visita dall’inizio dell’anno, come dichiarato dal presidente della Fondazione Stefano Mondini. Le opere selezionate saranno pubblicate in un catalogo distribuito durante la mostra collettiva e divulgato in formato digitale sul sito del Comune di Venezia.

“Artefici del nostro tempo” è un progetto nato dal concorso bandito dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Venis Spa e Vela Spa.