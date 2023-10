Art Site Fest 2023: riflessioni creative per un futuro sostenibile

TORINO – Art Site Fest, la rinomata rassegna dedicata alle arti visive, alla narrazione e alle nuove scritture, è pronta a celebrare la sua IX edizione nel 2023. Quest’anno, l’evento si concentra su un tema di grande importanza: l’ambiente e il cambiamento climatico. In un mondo che chiede nuove prospettive e soluzioni più efficaci, Art Site Fest si propone come uno spazio di riflessione e creatività per artisti, scrittori, performer e studiosi.

Il fondatore del pensiero ecologico profondo, Arne Næss, ci ricorda che ogni nostra azione ha un impatto su tutto ciò che ci circonda. E proprio sotto il messaggio di Næss, “Everything hangs together” (Tutto è collegato), Art Site Fest invita tutti a esplorare la sostenibilità dell’atto creativo, il valore della pratica artistica e il ruolo dell’artista nei processi di cambiamento e riconciliazione, sia a livello sociale che ambientale.

Domenico Maria Papa, l’ideatore e direttore artistico di Art Site Fest, sottolinea l’importanza della creatività delle giovani generazioni nel plasmare un futuro più sostenibile, equo e sano. Questo richiede una maggiore consapevolezza, e il festival si pone come un contributo significativo a questo obiettivo attraverso un intenso calendario di performance, incontri e mostre.

Le opere d’arte site-specific, gli incontri, i reading e le performance troveranno spazio in diverse sedi tra Torino, Govone e Alessandria dal 19 settembre al 18 dicembre 2023. Questo percorso multidisciplinare coinvolgerà dimore storiche, musei, spazi verdi e chiese, creando un’esperienza culturale affascinante.

Virginia Antonini, Direttore Sostenibilità e Comunicazione Istituzionale di Reale Group, sottolinea l’importanza di sostenere la cultura come motore di crescita per il Paese. L’opera esposta nel cortile di Palazzo Biandrate fa parte della rassegna culturale del Museo Storico Reale Mutua, dimostrando il legame tra cultura e sostenibilità.

Il programma del festival offre una varietà di proposte, tra cui installazioni site-specific, riflessioni sulla natura, letture di opere letterarie, performance teatrali e molto altro. Gli incontri e le letture saranno tenuti da esperti e autori di rilievo nei loro campi.

Per coloro che non possono partecipare di persona, tutti i contenuti di Art Site Fest, inclusi interviste agli artisti, incontri e letture, saranno accessibili tramite un podcast prodotto da Teca Studio e sulle piattaforme social del festival.

Art Site Fest è realizzato dall’Associazione Phanes con il patrocinio dei comuni di Torino, Alessandria e Govone, nonché il sostegno di numerose fondazioni e associazioni. Questo evento unisce la creatività artistica alla riflessione sulla sostenibilità, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti noi.

Per maggiori informazioni e il programma completo www.artsitefest.it