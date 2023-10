La Mezza di Treviso: dietro le quinte con le voci chiave dell’evento

Un’anteprima di ciò che possiamo aspettarci dalla 9ª edizione della Mezza di Treviso, appuntamento immancabile nel calendario sportivo della Città

Interviste di Paola Zuliani

Foto di Radini

TREVISO – Conto alla rovescia per la Mezza di Treviso, che promette di unire sport, cultura e divertimento nella splendida cornice della Città di Treviso. Alla presentazione ufficiale dell’evento, abbiamo intervistato le figure chiave che anno dopo anno rendono questa mezza maratona un’occasione imperdibile.

Guarda il video su YouTube.

Abbiamo parlato con Mario Conte, Sindaco di Treviso, che ha condiviso la sua emozione per la 9ª edizione dell’evento e l’importanza di promuovere lo sport nella comunità locale, con Salvatore Bettiol, ex maratoneta di fama internazionale ed organizzatore della Mezza di Treviso, ci ha fornito un’anteprima dei dettagli dell’evento, dai percorsi alla partecipazione degli atleti di élite; infine, Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca, uno dei principali sponsor dell’evento, ci ha raccontato l’impegno della Banca nel sostenere la Mezza di Treviso e come l’evento sia una grande opportunità per coinvolgere la comunità e promuovere uno stile di vita attivo.