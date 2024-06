Art Night – alla riscoperta di cinema e musica

Si terranno a Venezia alcune delle proiezioni dell’Art Night, un evento coinvolgente che unisce l’arte cinematografica e musicale.

VENEZIA – In occasione dell’Art Night sabato 22 giugno il palazzetto Bru Zane di Venezia – centre de musique romantique française – apre le porte al pubblico con un emozionante evento che vede uniti cinema e musica dal vivo.

Omaggiando il celebre regista e sceneggiatore francese Louis Feuillade, che nel 1915 aveva dato vita a una “serie” in dieci film muti, verranno proiettati tre episodi della sua saga “Les Vampires”, dedicata alle imprese criminali di una banda chiamata, appunto “I Vampiri”.

Gli appuntamenti, gratuiti al pubblico, si svilupperanno dalle 19.30 alle 22 (primo episodio alle 19.30, il seguente alle 21 e infine ultima serata alle 22). Tra le proiezioni, durante gli intervalli, verrà offerto al pubblico un brindisi.

Le tre proiezioni saranno accompagnate dal vivo da una selezione di musiche per pianoforte scritte da compositrici romantiche francesi, a celebrazione dell’eccellenza femminile e della migliore tradizione del cinema muto.

Il Palazzetto Bru Zane

Il palazzetto Bru Zane mantiene da anni come obiettivo quello di favorire la riscoperta del patrimonio musicale francese del grande ottocento. Situato a Venezia in un palazzo appositamente restaurato per ospitarne la sede, il palazzetto Bru Zane gode del sostegno della Fondation Bru. Combina l’ambizione artistica con la rigorosità scientifica, incarnando lo spirito umanistico che ispira le attività della fondazione. Le sue principali iniziative includono la ricerca, l’edizione di partiture e libri, l’organizzazione e la promozione di concerti a livello internazionale, il supporto a progetti educativi e la produzione di registrazioni discografiche. Tutto ciò avviene in stretta collaborazione con diversi partner.

Indirizzo palazzetto Bru Zane – Venezia, San Polo 2368

(da campo San Stin attraversare il sottoportico alla fine del campo, il palazzetto si trova in fondo alla calle)

Crediti fotografici: https://www.unive.it/pag/11331