Approvata la ricostruzione dell’approdo San Zaccaria-Jolanda a Venezia

VENEZIA – Nella seduta di ieri martedì 11 giugno, la Giunta comunale ha dato il via libera, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, al progetto per la ricostruzione e l’adeguamento dell’approdo di San Zaccaria – Jolanda, gestito dal Gruppo AVM Spa e situato nel bacino di San Marco lungo Riva degli Schiavoni.

Obiettivi del progetto

“Questo intervento fa parte delle opere mirate a ridurre il rischio residuo del secondo piano emergenziale ‘Acqua alta’ – ha dichiarato il sindaco Brugnaro. L’obiettivo è introdurre tutte le innovazioni necessarie per migliorare funzionalità, fruibilità, immagine ed efficienza del servizio di trasporto pubblico”.

Dettagli del rifacimento

Il progetto prevede la demolizione del pontile esistente e la costruzione di un nuovo approdo simile al precedente, ma con un’area front office moderna. La nuova struttura portante sarà in calcestruzzo armato con pavimentazione in legno, fissata su una base di cemento armato. Il nuovo pontile avrà dimensioni leggermente maggiori per gestire meglio l’aumento del numero di utenti.

L’approdo sarà dotato di due pontoni galleggianti coperti a tre vie, con tornelli per gestire i flussi turistici e gli accessi prioritari per i residenti. Questi pontoni galleggianti saranno ancorati con pali in acciaio, garantendo stabilità e sicurezza.

Investimento e interventi precedenti

Il costo complessivo dell’opera è stimato in 1.650.000 euro. Dopo l’alluvione del 12 novembre 2019, sono stati eseguiti vari interventi sui ponti, per un totale di circa 5,5 milioni di euro. I lavori agli approdi Danieli e Murano Faro sono completati, quelli al Tronchetto A e B sono in corso, mentre il progetto per San Zaccaria – Jolanda è stato appena approvato. San Zaccaria MVE è in attesa delle approvazioni necessarie per avviare la progettazione definitiva.