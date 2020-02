Arriva il Carnevale fra le vetrine del Noventa Outlet. Protagonisti gli abiti di scena del Teatro La Fenice

Le vetrine di Noventa Outlet si vestono in maschera e in occasione del Carnevale sono pronte ad accogliere gli ospiti del Centro con gli abiti di scena delle opere liriche rappresentate al teatro La Fenice di Venezia.

All’ingresso del nuovo ampliamento dell’area commerciale, inaugurato nel mese di novembre, sono in esposizione una serie di bellissimi costumi di scena realizzati dalle mani sapienti degli artigiani della sartoria del teatro veneziano. Una cascata di paillettes dai toni e sfumature blu, ottanio e un cappello da unicorno completano un costume di foggia maschile indossato dal Principe e simbolo della desiderata immortalità di Barbablù, dall’opera Il castello del Principe Barbablù di Bela Bartòk, andata in scena proprio nelle scorse settimane con grande successo di pubblico e critica. Tessuti damascati e paillettes dorate impreziosiscono l’abito di Desdemona che assieme a quello di Baffo sono i protagonisti del dramma giocoso Signor Goldoni del compositore contemporaneo Luca Mosca. Non poteva mancare infine un coloratissimo costume di Arlecchino, che assieme all’abito giallo e viola di gusto settecentesco indossato da Rosaura e a quello delle Marionette erano in scena nell’opera La Vedova Scaltra, commedia lirica in tre atti del compositore Ermanno Wolf-Ferrari.

I costumi rimarranno in esposizione per tutto il periodo di Carnevale, fino al 25 febbraio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della ormai consolidata partnership tra McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave e il teatro La Fenice. Questo sodalizio ha dato vita nel corso del tempo a numerose attività organizzate fra i viali e le piazze del Centro di Noventa di Piave: concerti, progetti di educational per i ragazzi e esposizioni di abiti e cimeli del grande teatro d’opera.

La grande musica e tradizione del Teatro La Fenice e la moda di alta classe presente nell’offerta del Designer Outlet McArthurGlen di Noventa di Piave rappresentano mondi collegati che, nelle differenze del loro ambito di intervento, hanno in comune l’obiettivo di privilegiare l’attenzione per il bello e la cultura.

Per maggiori informazioni: www.mcarthurglen.it/noventadipiave

