Aprire un conto corrente online: perché conviene e quali sono le sue caratteristiche?

I conti correnti online sono un’innovazione relativamente recente nel mondo bancario. Si tratta di strumenti telematici che combinano la comodità dell’online banking con la funzionalità di un conto corrente tradizionale. Questa combinazione li ha resi molto popolari, in quanto offrono molte funzionalità che non sono disponibili con altri tipi di conti bancari, e perché presentano anche dei costi concorrenziali rispetto alle banche fisiche. Ecco perché in questo articolo andremo a scoprire cosa sono, come funzionano e perché conviene aprirne uno.



Cos’è un conto corrente online e come funziona?

Un conto corrente online è un conto gestito interamente via Internet, com’è facile intuire dal suo stesso nome. Ciò significa che è possibile effettuare tutte le operazioni bancarie online, senza doversi recare di persona in una filiale fisica della banca.

Non a caso, questa modalità è nota anche come online banking o home banking, visto che la gestione del conto può avvenire comodamente da casa. Inoltre, oggi è possibile sfruttare il web anche per trovare un conto corrente online, grazie ad alcune piattaforme che danno la possibilità di selezionare varie opzioni, impostando svariati filtri per personalizzare la ricerca.

Si ha la possibilità di utilizzare il conto online per effettuare depositi e prelievi, trasferire denaro, pagare bollette e molto altro ancora. In secondo luogo, bisogna sfatare un mito che purtroppo continua ad essere particolarmente diffuso: non è affatto vero che le banche online e i loro strumenti sono meno sicure rispetto alle banche tradizionali, perché entrambe applicano i medesimi standard di protezione dei dati.

Anzi: le banche online spesso investono maggiormente in tecnologie all’avanguardia per garantire il massimo livello di sicurezza possibile, come i protocolli di cifratura e l’autenticazione a due fattori.



Quali sono i vantaggi dei conti correnti online?

Uno dei maggiori vantaggi dei conti correnti online è la loro comodità. È possibile accedere alle informazioni del conto da qualsiasi parte del mondo, purché si disponga di una connessione a Internet. In questo modo è facile gestire le proprie finanze anche in viaggio, o quando si è in mobilità, grazie alle app proprietarie per smartphone. Inoltre, molti conti correnti online consentono di pagare le bollette effettuando la domiciliazione bancaria, per fare meno fatica e per evitare costose dimenticanze.

Un’altra grande caratteristica dei conti correnti online è la loro spiccata convenienza economica. Le banche telematiche hanno costi decisamente inferiori rispetto agli istituti di credito fisici, dato che non devono mantenere una vasta rete di filiali e sportelli, con tutte le spese che ne conseguono. Questo si traduce in commissioni più basse per il cliente e spesso anche in tassi di interesse più convenienti. Inoltre, le banche online tendono a offrire bonus molto interessanti, ma questo dipende sempre dall’istituto di credito.

Poi vale la pena di sottolineare che i conti correnti online offrono comunque tutti gli strumenti finanziari propri di un classico conto aperto presso una banca fisica. Questo discorso riguarda anche la possibilità di investire il proprio denaro, ad esempio aprendo un conto deposito o scegliendo delle soluzioni più elaborate.