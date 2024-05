“Aperitivi in Museo” a Venezia

Con la bella stagione tornano gli “Aperitivi in Museo” al Museo di Storia Naturale di Venezia: quattro incontri tra cultura, natura e scienza

VENEZIA – Il Museo di Storia Naturale di Venezia annuncia il ritorno degli attesissimi “Aperitivi in Museo”, un ciclo di incontri che si terranno per quattro giovedì dal 13 giugno al 19 settembre. Questi appuntamenti uniscono cultura, natura e scienza in un’atmosfera conviviale e stimolante, offrendo al pubblico un’opportunità unica di dialogare e confrontarsi su temi di grande attualità.

Gli incontri, che si svolgeranno nella suggestiva corte del Fontego dei Turchi, prevedono la partecipazione di ospiti e relatori di rilievo. Dopo ogni intervento, sarà possibile godersi un aperitivo in compagnia degli esperti, favorendo un ambiente ospitale per lo scambio di idee e conoscenze.

Il programma di quest’anno si concentra su temi fondamentali come la biodiversità e la conservazione ambientale, partendo dalle ricerche e dall’impegno del museo nella tutela delle specie marine. Gli incontri esploreranno anche visioni inedite sui bestiari fantastici di Marco Polo, la sorprendente vita della Laguna di Venezia e le meravigliose creature dei luoghi più remoti della Terra.

Questi quattro eventi sono pensati per rendere la scienza e il suo linguaggio sempre più accessibili a tutti, promuovendo il dialogo tra esperti e pubblico e incoraggiando una maggiore partecipazione e responsabilità verso le sfide ambientali attuali. Il museo intende offrire una prospettiva globale su contenuti scientifici di grande rilevanza, veicolando, condividendo e ispirando al rispetto e alla cura del nostro pianeta.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione online attraverso la piattaforma dedicata, selezionando “Percorsi speciali”. Le prenotazioni apriranno alle ore 8 del venerdì antecedente ogni evento e rimarranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Il programma