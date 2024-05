Roma vive la magia di Pinocchio

Una delle fiabe classiche più amate di sempre prende vita all’Eur, tra arte e intrattenimento

ROMA – Nel cuore della capitale, al Laghetto dell’Eur, un magico percorso espositivo conduce gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide. “This is Wonderland” presenta “Pinocchio, Back to Wood“.

La narrazione del percorso espositivo incantato invita gli spettatori da oggi, 31 maggio, fino al 30 settembre, a seguire le vicende di un pezzo di legno fuori dal comune – Pinocchio – il burattino dal naso estensibile, autore di menzogne innocenti, frutto del desiderio di Mastro Geppetto. In questa rilettura, la narrazione prende una svolta inaspettata: un orologio, che gira al contrario, consente di intraprendere un viaggio a ritroso, dove scoprire che dagli errori si può sempre imparare.

Ad arricchire l’esperienza culturale spiccano l’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’esaltazione dell’arte dell’artigianato, attraverso dimostrazioni di costruzione di orologi da parte di Geppetto. Gli spettatori avranno anche l’opportunità di ammirare giocattoli d’epoca e assistere a spettacoli artistici originali.

E mentre “This is Wonderland” promette di coinvolgere e ispirare ogni spettatore attraverso uno spettacolo in cui l’immaginazione sfocia nel reale, sui sui social iniziano a diffondersi video e immagini che catapultano in una delle fiabe classiche più amate di sempre.

Foto via Facebook @thisiswonderlanditalia